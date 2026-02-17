Tudi Klopp užival med biatlonci

Olimpijski februar je na italijanski sever privabil številne znane obraz iz sveta športa. Tako si je štafetno tekmo v imenitni biatlonski areni v Anterselvi ogledal tudi sloviti nogometni trener Jürgen Klopp. Privabljal je radovedne poglede predvsem številnih nemških obiskovalcev, sam pa, je kot je pozneje sledila informacija iz prostora VIP, prav užival v razburljivi predstavi, ki jo je iz minute v minuto spremljajo močnejše sneženje.

Sicer sijajnemu nogometnemu strategu je podrobno razložil skrivnosti te zimske športne panoge Ole Einar Bjørndalen, najbolj slovito ime v svetu biatlona. Norvežan sicer tekoče govori nemščino, preden se je poročil z nekdanjo sijajno biatlonsko biatlonko Darjo Domračevo, je bil skupaj z Nathalie Santer, prav tako nekoč tekmovalko v biatlonu, doma iz Anterselvi bližnjega Dobbiaca na Južnem Tirolskem.