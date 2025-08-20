  • Delo d.o.o.
    Zimski športi

    Tudi na divjem otoku srce hitreje bije zaradi snega

    Sofia Goggia, italijanska smučarska šampionka in velika tekmica naše Ilke Štuhec, se zelo veseli prihajajoče zime in OI v domovini.
    Sofia Goggia je že vrsto let v svetovnem smučarskem vrhu. FOTO: Christopher Creveling/Reuters
    Sofia Goggia je že vrsto let v svetovnem smučarskem vrhu. FOTO: Christopher Creveling/Reuters
    S. U.
    20. 8. 2025 | 16:46
    20. 8. 2025 | 16:46
    1:22
    Tako kot za večino akterjev z belih strmin je tudi za odlično italijansko smukačico Sofio Goggia konec počitnic. Zmagovalka olimpijskega smuka v Pjongčangu 2018 ter lastnica dveh kolajn s svetovnih prvenstvih je uživala na Siciliji, pravzaprav na enem od oddaljenih otokov skrajnega italijanskega juga.

    »To je malce skrito in divje okolje, a meni je prav takšno všeč. Res pa je, da so mi tudi tam misli uhajale k zimi. Ko mi kdo omeni olimpijske igre v Cortini d’Ampezzo, mi srce hitreje bije,« je po vrnitvi v domači Bergamo dejala 32-letna Italijanka.

    Povsem razumljivo je, da nestrpno pričakuje ta zimski spektakel, saj bo kot športnica doživela čast nastopa na olimpijski tekmi v domovini. Zato se bo temeljito pripravila, po kondicijskem treningu pa je zdaj napočil čas za prve priprave na snegu, ki jih bo v prihodnjih dneh opravila v Zermattu v Švici. 

    Novice  |  Svet
    ICC

    ZDA z novimi sankcijami nad uslužbence Mednarodnega kazenskega sodišča

    Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sodišče označil za grožnjo nacionalni varnosti, ker je nameravalo preiskati izraelske vojne zločine.
    20. 8. 2025 | 18:07
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni naroki

    Še dvojica zanikala krivdo za umor Zovka, Cezar se bo izrekel jutri

    Osman Koštić in Vili Sušnik naj bi Satku Zovku sledila pred umorom na ljubljanskem Brdu.
    Aleksander Brudar 20. 8. 2025 | 17:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Tudi na divjem otoku srce hitreje bije zaradi snega

    Sofia Goggia, italijanska smučarska šampionka in velika tekmica naše Ilke Štuhec, se zelo veseli prihajajoče zime in OI v domovini.
    20. 8. 2025 | 16:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump stopnjuje napad na Smithsonian: Opisujejo le, kako slabo je bilo suženjstvo

    Trumpova administracija je pretekli teden odredila preiskavo osmih Smithsonianovih muzejev, saj na razstavah domnevno spodkopavajo ameriške vrednote.
    20. 8. 2025 | 16:27
    Preberite več
