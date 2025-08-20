Tudi na divjem otoku srce hitreje bije zaradi snega

Tako kot za večino akterjev z belih strmin je tudi za odlično italijansko smukačico Sofio Goggia konec počitnic. Zmagovalka olimpijskega smuka v Pjongčangu 2018 ter lastnica dveh kolajn s svetovnih prvenstvih je uživala na Siciliji, pravzaprav na enem od oddaljenih otokov skrajnega italijanskega juga.

»To je malce skrito in divje okolje, a meni je prav takšno všeč. Res pa je, da so mi tudi tam misli uhajale k zimi. Ko mi kdo omeni olimpijske igre v Cortini d’Ampezzo, mi srce hitreje bije,« je po vrnitvi v domači Bergamo dejala 32-letna Italijanka.

Povsem razumljivo je, da nestrpno pričakuje ta zimski spektakel, saj bo kot športnica doživela čast nastopa na olimpijski tekmi v domovini. Zato se bo temeljito pripravila, po kondicijskem treningu pa je zdaj napočil čas za prve priprave na snegu, ki jih bo v prihodnjih dneh opravila v Zermattu v Švici.