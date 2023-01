Tudi na Pokljuki boj z Norveško

Med slednjimi veja opozoriti na boj Norveške s preostankom sveta, v ženski konkurenci se vrača norveška šampionka Marte Olsbu Røiseland. V norveški vrsti se vsaj toliko kot s konkurenco ukvarjajo sami s sabo. Johannes Thingnes Bø ima najresnejšega kandidata v boju za skupno zmago v rojaku Sturli Holmu Lægreidu.

Vse bolj glasno pa se med novinarji omenja starejši od bratov Bø, Tarjei Bø, ki potrebuje dober rezultat. Temu mesto v reprezentanci ogroža vrsta mladih tekmecev iz pokala IBU. Tam je v skupnem seštevku na vrhu kar četverica Norvežanov, z naskokom vodi 25-letni Endre Strømsheim.

Ženska vrsta pričakuje vrnitev 32-letne Marte Olsbu Røiseland, ki se je od marca lani in okužbe s koronavirusom otepala vrste težav, septembra je nato imela še virusno obolenje in Pokljuka bo zanjo premiera v sezoni 2022/23. Njen glavni cilj bo dvig forme do svetovnega prvenstva v Oberhofu. A vrsta tekmic, na čelu s Francozinjo Julio Simon, bo zanesljivo skušala braniti že osvojeno v boju za kristalni globus.

Prav trikratna olimpijska prvakinja Røiselandova bo tokrat v posebnem položaju. Na Pokljuki bo prvič v sezoni skupaj na tekmi z možem Sverrejem Olsbujem Roeiselandom, pa vendar ne bosta navijala drug za drugega. Sverre je letos namreč začel sodelovati z Nemkami.

»Ni razloga, da Nemčija ne bi spet postala najmočnejša država v biatlonu,« je zanesljivo nekaj, kar ne sliši najraje niti njegova žena Marte, niti norveška vrsta, z veseljem pa to povzemajo nemški mediji. Pred leti so Nemci zmagovali po tekočem traku, zdaj so korak za Norvežani in Francozi, morda tudi za Švedi in cilj je najti pot nazaj na vrh. Tako v moški, tam kot strokovnjak od letos pomaga slovenski trener Uroš Velepec, kot v ženski vrsti je bilo že nekaj odličnih uvrstitev.

Soprogovo vodenje nemške ekipe pa je bilo tudi nekaj, kar je norveški biatlonki dalo razlog da vztraja, saj so mediji pisali, da je tekmovalka, ki je osvojila tudi 11 zlatih kolajn na svetovnih prvenstvih, na Pokljuki 2021 dve s štafeto, že razmišljala tudi o koncu kariere.

Močna Švedska vrsta napoveduje nove uspehe. Nekaj težav je v ženski vrsti, kjer bo zaradi zdravstvenih težav manjkala Hanna Öberg, je pa zato na Pokljuki Stina Nilson, ki je v biatlon iz smučarskega teka prestopila pred dvema sezonama in mediji bodo zanesljivo primerjali njene uspehe z dosežki Anamarije Lampič, pa tudi z Nemko Denise Herrmann, tretjo izstopajočo tekmovalko iz nekdanjega tekaškega tabora.

Čudovito se je vrniti na Pokljuko

Francoska vrsta je imela med prazniki nekaj težav, saj so posamezni tekmovalci po kratkem oddihu iskali pogoje za snežni trening. Tudi v deželi galskih petelinov je bela odeja slabo obarvala zimsko krajino. Imajo pa v svojih vrstah tokrat novega tekmovalca, Oscarja Lombardota, ki prihaja iz pokala IBU.

Avstrija letos pričakuje pozitiven učinek Pokljuke na Liso Thereso Hauser, ta je nazadnje na SP na Rudnem polju osvojila kar tri odličja.

»Čudovito se je vrniti sem,« je tik pred tekmami poudarila Tirolka, ki pravi, da bodo vsi po praznikih iskali povratek v tekmovalni ritem, četrtkov sprint pa bo razkril, komu je to uspelo najbolje. Morda bosta v rahli prednosti Francoza Julia Simon in Fabien Claude, ki sta nazadnje dobila ekshibicijsko tekmo v Gelsenkirchnu, kjer sta bila druga Norvežana Ingrid Landmark Tandrevold in Vetle Sjåstad Christiansen, tretja pa že Hauserjeva z rojakom Felixom Leitnerjem.

Veliko je tudi neznank. V češki vrsti zaradi bolezni napovedujejo nastop štirih tekmovalcev in treh tekmovalk. Upajo, da se bo pridružila četrta. A najbolj zdrava sta oba najboljša, Marketa Davidova in Michal Krčmar, ki sta na Pokljuki že dober teden. Davidova je pripotovala takoj po božiču in trenirala na Rudnem polju, Krčmar je bil tukaj že na sveti večer. Vidne dosežke si želi tudi slovenska vrsta. V prvi vrsti si nov dober izid želi Jakov Fak, ki z eno uvrstitvijo med deseterico ni povsem zadovoljil lastnih apetitov.

Med dekleti ima Slovenija dve močni orožji. Polono Klemenčič, ki je v tej sezoni našla stik s svetovnim vrhom, pa tudi Anamarijo Lampič, ki stalno poudarja, da gre za leto učenja, vseeno pa je v Hochfilznu že dokazala, da lahko ob dobrem streljanju že poseže tudi po stopničkah.