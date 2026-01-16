Tudi nekdanji avstrijski šampion letenja zgolj v presežnikih o Niki Prevc

Slovenska himna je zadonela tudi na Kitajskem. Nika Prevc je namreč vrhunsko formo, s katero je prejšnji konec tedna navduševala na Ljubnem, odnesla s seboj tudi v Zhangjiakou, kjer je včeraj na veliki olimpijski skakalnici iz leta 2022 v šampionskem slogu poletela do nove prepričljive zmage – že 32. v svetovnem pokalu.

Pot do prvega mesta si je Prevčeva tlakovala že v uvodni seriji, v kateri je s skokom, dolgim 136,5 metra, kar za osem metrov izboljšala rekord naprave, ki si ga je od kvalifikacij lastila domača vzhajajoča zvezdnica Ping Zeng ...