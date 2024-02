Tudi Nika Prevc & Co. bodo imele veliki finale v Planici

Veliki finale 13. sezone svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih ne bo Vikersundu, kot je bilo predvideno, ampak v Planici. Pristojni pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) so namreč po velikih prizadevanjih pridobili organizacijo zadnje tekme, ki bo na srednji napravi (HS-102) na sporedu v četrtek, 21. marca.

»Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem deležnikom, ki so priskočili na pomoč pri uresničitvi te zamisli, saj bomo tudi zaradi njih še drugič v tej sezoni najboljše skakalke tega sveta na delu lahko spremljali v Sloveniji. Zahvala gre vsem, ki so razumeli, zakaj smo si želeli, da ob moških tekmah v Planici izpeljemo še vsaj eno preizkušnjo skakalk,« je pojasnil Enzo Smrekar, predsednik SZS.

Glede na to, da v skupni razvrstitvi svetovnega pokala tačas najbolje kaže Niki Prevc, bo vse skupaj še začinilo letošnjo planiško zgodbo, v kateri bo zadnjič kot profesionalni športnik nastopil Nikin najstarejši brat Peter Prevc. »Kot trenutno kaže, bi bila lahko letošnja Planica spet nepozabna in za anale. Ne le za družino Prevc, ampak za vse ljubitelje smučarskih skokov po svetu. Vsi namreč verjamemo, da bo šlo tako Niki kot Petru do konca sezone vse kot po maslu in da bomo skupaj v Planici lahko priča dvema velikima mejnikoma v športu, ki je slovenskemu narodu tako zelo blizu. Vabljeni na pravljični praznik pod Poncami, da skupaj ustvarimo največjo navijaško kuliso za slovenske skakalce in skakalke,« je dodal Tomaž Šušteršič, generalni sekretar OK Planica.

Ogled tekme smučarskih skakalk, ki bodo v poznem četrtkovem popoldnevu pod žarometi na srednji napravi v Planici opravile s finalno tekmo sezone, bo mogoč z istimi vstopnicami kot ogled četrtkovega dopoldanskega uradnega treninga in kvalifikacij skakalcev na letalnici bratov Gorišek. Na smučarski zvezi verjamejo, da bo prav letošnja finalna tekma skakalk odprla tudi vrata k izvedbi zaključne preizkušnje skakalk na planiški letalnici v prihodnji sezoni.

Najboljše smučarske skakalke se bodo sicer jutri in pojutrišnjem (obakrat z začetkom ob 13.45) dvakrat za točke svetovnega pokala potegovale Hinzenbachu.