Tudi Niki so se zašibila kolena

Navijači so ji dali dodatna krila

Slovenske skakalke Nika Križnar, Špela Rogelj, Katra Komar in Ema Klinec (na fotografiji z leve) niso skrivale nasmehov po odličnem drugem mestu na ekipni preizkušnji. FOTO: Miha Šimnovec

Nika za osem točk prehitela Emo

Rezultati posamične tekme na Ljubnem: 1. Lundby (Nor) 254,8 (93, 89), 2. Pinkelnig (Avs) 252,7 (92, 89), 3. Križnar (Slo) 250,0 (91.5, 91), 4. Kramer (Avs) 249,7 (92, 91), 5. Takanaši (Jap) 243,8 (88, 90), 6. Klinec 242,3 (92.5, 86), 16. Komar 224,0 (86.5, 84.5), 18. Rogelj 222,0 (86.5, 82.5), 39. Brecl (vse Slo) 91,9 (76.5); skupni vrstni red v svetovnem pokalu (14/21): 1. Hölzl (Avs) 1066, 2. Lundby 1040, 3. Pinkelnig 939, 4. Takanaši 653, 5. Althaus (Nem) 527, 8. Križnar 423, 9. Klinec 415, 23. Rogelj 117, 28. Komar 77, 30. Bogataj 53, 37. Brecl 17, 47. Vtič 2.

Jelar do svoje najboljše uvrstitve

Ljubno ob Savinji – Potem ko je sredi lanskega avgusta navdušila z zmago na tekmi za veliko nagrado FIS v ženskih smučarskih skokih v Frenštatu, si jeveliko obetala od nove sezone svetovnega pokala. Toda neustrašni skakalki iz Delnic v Poljanski dolini se doslej v tej zimi ni odvijalo povsem po željah, tako želene stopničke so se ji vztrajno izmikale iz rok. Na domači prireditvi na pa jih je vendarle dočakala. In to kar dvakrat!Potem ko je Križnarjeva na sobotni ekipni preizkušnji, na kateri je bila druga najboljša posameznica za Avstrijko, prispevala pomemben delež k izvrstnemu drugemu mestu Slovenije (glavni trenerje že vnaprej ob Niki v ekipo uvrstil tudiin) za favorizirano Avstrijo, se je 19-letna članica žirovske Alpine na zmagovalni oder zavihtela tudi na včerajšnji posamični tekmi. S skokoma, dolgima 91,5 in 91 metrov, je zaostala le za norveško šampionko(93 in 89 m) in drugouvrščeno Pinkelnigovo (92 m in 89 m).»Razlike so bile izjemno majhne, šlo je za desetinke. Zato je bilo zelo pomembno doskočiti v telemark. Ko se zdaj ozrem nazaj, sem vesela, da sem v pripravah precej pozornosti posvetila tudi izboljšanju pristanka,« je bila prešerno razpoložena Križnarjeva, potem ko se je prvič v tej sezoni in skupno tretjič (po tretjih mestih v Rasnovu 2018 in Čajkovskem 2019) prebila med elitno trojico v svetovnem pokalu.Kakor je dodala, so ji na Rajhovki z glasnim spodbujanjem dodatna krila dali tudi številni navijači. V soboto se jih je po štetju prirediteljev zbralo 8000, včeraj pa 6000. »Ko na vrhu zaletišča vidiš množico gledalcev in povrhu slišiš njihovo navijanje, se lahko le še nasmejiš in spustiš v zaletno smučino. To so najboljši navijači na svetu, nikjer drugje niso tako glasni. Zaradi njihovega spodbujanja se mi sem ter tja tudi zašibijo kolena, vendar v pozitivnem smislu,« je priznala najvišje uvrščena Slovenka v skupnem seštevku, potem ko je prav včeraj na osmem mestu za osem točk prehitela Emo Klinec; ta je včeraj s tretjega mesta po uvodni seriji zdrsnila na še vedno zelo dobro šesto (92,5 m in 86 m).Nov uspešen dan naših skakalk sta zaokrožili Katra Komar (86,5 m in 84,5 m) in Špela Rogelj (86,5 m in 82,5 m), ki sta pristali na 16. oziroma 18. mestu, brez točk pa je na 39. mestu – kakor tudiin, ki so obtičale v kvalifikacijah – ostala(76,5 m). Naslednja ženska preizkušnja bo 8. marca na znamenitem Holmenkollnu.Skakalci so se za točke svetovnega pokala potegovali na le za drobec večji napravi od ljubenske v Rasnovu. Med Slovenci je Romunijo najbolj zadovoljen zapuščal, ki je z 12. in osmim mestom dvakrat zapovrstjo izboljšal svojo najvišjo uvrstitev v svetovnem pokalu.je po petkovem četrtem mestu in sedmem po uvodni seriji na sobotni tekmi zagotovo pričakoval več od 16. mesta, njegov brat(21. in 15.) pa je nastopil v skladu z letošnjimi dosežki.je po 16. mestu v drugo kot 31. za las ostal praznih rok, za(50.) pa je romunska skakalnica preprosto premajhna.Z vsemi tekmeci sta opravila Nemecin Avstrijec, ki je za nameček od sobote – skupaj z rojakomin Nemcem– tudi novi rekorder naprave v Rasnovu (103 m). S četrto zmago v sezoni in skupno jubilejno 20. v svetovnem pokalu, s katero se je na 13. mestu večne lestvice izenačil z rojakom, se je še utrdil na vrhu točkovanja, v katerem ima zdaj 118 točk naskoka pred Geigerjem. Naslednje tekme bodo od petka do nedelje v Lahtiju.