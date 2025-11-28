Tudi nocoj bi radi ostali na 1. mestu lestvice

Hokejski Tivoli to jesen očitno doživlja pravljične trenutke. Tribune so iz tekme v tekmo bolj polne, Olimpija je po dobrih dveh mesecih tekmovanja v razširjeni avstrijski hokejski ligi na vrhu lestvice. Nazadnje je pred 3500 gledalci s 6:3 (Brennan 10., Simšič 28., 29., Kumanović 31., MacWilliam 53., Petan 59.; Tičar 15., Zanatta 33., Ierullo 50.) ugnala dotlej vodilno moštvo iz Brunica, danes, ob 19.15., pa jo v Tivoliju čaka novi izziv, tekma proti Graz 99ers. V pričakovanju večera smo se pogovarjali z Benom Cooperjem, trenerjem zmajev.

Odlično ste vstopili v serijo treh zaporednih tekem na domačem ledu tekme zapored doma, saj je zdaj pred vami danes Graz, nato pa še v nedeljo Ferencvaros. Kako je ostati v Ljubljani, torej brez večurnih voženj in z umirjeno pripravo na tekmo?

Najprej bi rad pomembnost te energije, ki smo jo občutili s polnih tribun. Prvo sezono sem tukaj, toda od fantov, ki so tu igrali že v preteklosti, sem slišal, da sredine večerne hokejske tekme v Ljubljani niso bile kaj prida obiskane. Zato sem prav vesel, da smo s pristopom in igrami tudi tokrat privabili gledalce v Tivoli. Čudovito je igrati v takšnem ozračju. Zato se že veselim naslednje tekme. Smo samozavestni in seveda se je lažje pripraviti in regenerirati doma, ko pred teboj ni večurne vožnje na gostovanje.