FOTO:Tudi skoki se ne bodo izognili rezom

Ljubljana

Visoki cilji celo preseženi

Gorazd Bertoncelj je sezono ocenil kot uspešno. FOTO: Tomi Lombar

Bo treba začeti migati

Peter Prevc je po dolgem času dosegel zmago. FOTO: Roman Šipić

Nekatere bo udarilo bolj, druge manj

Anže Lanišek je bil najboljši med Slovenci v prvem delu sezone. FOTO: Reuters

- Glavni trener slovenskih skakalcevje v pogovoru za STA povedal, da je s predčasno končano sezono svetovnega pokala zadovoljen, saj so njegovi varovanci izpolnili večino začrtanih ciljev. Obenem je dejal, da se zna zgoditi, da bo zaradi pandemije novega koronavirusa proračun za prihodnjo sezono precej okleščen.Skakalci so zaradi novega koronavirusa končali sezono, ko je direktor svetovnega pokala, ki se je s to sezono poslovil, sredi norveške turneje v Trondheimu 12. marca še pred tekmo in tri dni pred zadnjim dejanjem sezone stopil pred novinarje in sporočil pričakovano odločitev, da je 41. svetovnega pokala 2019/20 predčasno konec.Slovenci so izpolnili večino začrtanih ciljev, uresničenje kakšnega, sploh v pokalu narodov, jim je odnesla pandemija, letos pa so ostali tudi brez boja za kolajne na poletih v Planici.Najboljši Slovenec to zimo je bil zmagovalec predzadnje tekme v Lillehammerjuna osmem mestu, v top 15 sta končala še, sicer drugi v točkovanju poletov, ki je bil 14. in je to zimo štirikrat stal na zmagovalnem odru, ter, ki je dvakrat stopil na zmagovalni oder, skupno je bil 15.Tudiima za seboj solidno sezono, zasedel je 19. mesto, v zadnjem delu se je izkazal tudi, drugi z zadnje tekme v Lillehammerju, na 28. mestu. V pokalu narodov je Slovenija s 4085 točkami zasedla peto mesto.»Zastavili smo si kar visoke cilje in večino smo jih dosegli, celo malo presegli. Govorim o posamičnih stopničkah, načrt je bil osem, dosegli smo jih devet. Tudi pri ekipnih stopničkah smo imeli v planu dvoje, pa smo dosegli tri. Na novoletni turneji je bil cilj eden do osmega mesta, pa sta bila dva. V pokalu narodov je bil cilj četrto mesto oziroma več kot 4000 točk. To smo kljub nekaj tekmam manj dosegli, a smo bili peti. Cilj je bil tudi en skakalec v top 6, Peter Prevc pa je bil kot naš najboljši osmi. Teh dveh ciljev resda nismo dosegli, a sezona je bila po mojem zelo uspešna,« se je na skrajšano sezono ozrl glavni trener slovenske vrste.Realno je ocenil, da četudi bi sezono lahko izpeljali do konca, Peter Prevc svoje skupne uvrstitve v svetovnem pokalu bržkone ne bi izboljšal, lahko pa bi Slovenci, znani kot izvrstni letalci, v pokalu narodov prehiteli Poljake na četrtem mestu. »Tam smo imeli lepo možnost, da bi lahko prehiteli Poljake, a končalo se je, kot se je.«Bertoncelj je poudaril, da ko pogleda širšo sliko, je zelo zadovoljen: »Poleg Petra smo imeli še dva tekmovalca do 15. mesta, tri do 20., Jelar je bil ob koncu sezone odličen. Vidi se, da imamo široko paleto kakovostnih skakalcev. Ob koncu sezone smo imeli celo pet fantov, ki so bili sposobni skočiti na stopničke, ne glede na to, ali na navadni skakalnici ali na letalnici.«Sezono so s fanti podrobno secirali že v Trondheimu, ko so vsi že vedeli, koliko je ura, in so samo čakali na uradno odločitev o koncu, pravi Bertoncelj. "Pred odhodom domov smo imeli nekakšen zaključni pogovor, dobre pol ure smo skupaj razglabljali in se nekako poslovili od sezone.«Šef slovenskih skakalcev je dodal, da se v teh negotovih razmerah težko ozre proti novi sezoni. »Ne moremo se še zares pogovarjati o novi sezoni, saj vsak dan prinese nekaj novega. Fantom se je resda sezona prej končala, a kot običajno, jim damo dva do tri tedne popolnoma mir. Ta čas so doma s svojimi družinami, saj nimajo kam iti. A počasi bo treba začeti malo migati, vsaj doma, da delajo individualne vaje in se popolnoma ne zapustijo.«Pripravljenost varovancev ga ne skrbi. »Do nadaljnjega bodo vsi vadili doma. Kot vrhunski športniki bi vsi morali vedeti, kako se v tem obdobju skrbi za fizično pripravo. Dobili pa bodo tudi natančna navodila, da bo jasno. Če bodo to izvajali, me nič ne skrbi,« je razkril načrte.Kot najbolj stresno je v teh časih izpostavil veliko negotovost. »Ves čas se nekaj dogaja, da ti para živce,« je dejal glavni trener, ko se je le ozrl v prihodnjo sezono: »Želeli smo si sezono lepo končati v Planici, mislili smo, da bomo spomladi malo uživali, si vzeli počitek in v miru načrtovali naslednjo sezono. Zdaj pa smo v zelo stresni situaciji, zlasti z vidika velike negotovosti.«Nihče ne ve, kaj bo prinesel jutri. »Splošna situacija je slaba. Večina ljudi se trese za svojo službo, za svoje dohodke. Tudi našemu celotnemu strokovnemu štabu se zdajle izteče pogodba, jaz osebno imam sicer še za eno leto, a mislim, da trenutno ni važno, kaj imaš zapisano. Vsi smo na istem, imamo trimesečni odpovedni rok.«Ob tem je glavni trener skakalcev dodal, da sicer ne pričakujejo odpovedi, zna pa se precej oklestiti proračun. »Odpovedi ne pričakujemo, proračun pa zna biti precej manjši. Nekje bo treba rezati, zagotovo ne bo šlo z isto zgodbo naprej. Od tega bo odvisna sestava ekip. A za zdaj še ne vemo, kako bo,« je povedal Bertoncelj in dodal, da se še nekaj časa ne bo vedelo, pri čem so.»V roku dveh do treh mesecev bomo verjetno šele videli, kje smo, tudi s sponzorji. Veliko sponzorjev ima na eno leto vezano pogodbo,« je dejal in dodal: »Ne le pri nas, režejo pri vseh športih, kar je v trenutnih razmerah tudi pričakovano. Nekatere bo udarilo bolj, druge manj.«