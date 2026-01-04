  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Tudi Timi Zajc tolažil nesrečni smučarki

    Veliko zanimanja je v Kranjski Gori pritegnila navzočnost poškodovanih Andreje Slokar in Neje Dvornik.
    Takole so se v preteklosti lotile treninga skupaj Neja Dvornik, Andreja Slokar in Ana Bucik Jogan. Prvi dve sta zdaj poškodovani, Ana pa se bo po tej sezoni poslovila od tekmovalnega smučanja. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Galerija
    Takole so se v preteklosti lotile treninga skupaj Neja Dvornik, Andreja Slokar in Ana Bucik Jogan. Prvi dve sta zdaj poškodovani, Ana pa se bo po tej sezoni poslovila od tekmovalnega smučanja. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Siniša Uroševič
    4. 1. 2026 | 17:40
    3:47
    A+A-

    Na prizorišču velikih tekem ponavadi največ pozornosti privabijo osrednji akterji. Posebne podpore je bila seveda ob kranjskogorskem slovesu deležna Ana Bucik Jogan, številni hrvaški gostje so dihali z Zrinko Ljutić, vsi skupaj so ploskali sijajnima Camille Rast in Mikaeli Shiffrin. Toda prav posebnega aplavza navzočih sta bili deležni slovenski reprezentantki na prisilnem počitku – Andreja Slokar in Neja Dvornik.

    Za prvo so se sanje o olimpijski sezoni in tudi kolajni v Cortini d'Ampezzo – potem ko je bila na prejšnjih igrah na Kitajskem v slalomu na 5. mestu – razpočile kot milnični mehur že pred oktobrsko ledeniško premiero v Söldnu, saj si je že drugič, po jeseni 2022, poškodovala križne vezi. In komaj so pri reprezentanci spet zadihali po šoku ter zaželeli Ajdovki kar najbolj uspešno zdravljenje poškodovanega kolena, že se je zataknilo z omenjeno Korošico.

    alpsko smučanjeKranjska GoraAndreja SlokarNeja Dvornik

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

