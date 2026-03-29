Tudi tuje trenerje je bilo že strah za Domna, pred njim še en zanimiv izziv

Po velikih težavah, ki jih je imel Domen Prevc na včerajšnji moštveni tekmi, na kateri se je dvakrat za las izognil padcu, se je čez noč vendarle umiril in se zbral za sklepno dejanje sezone svetovnega pokala v dolini pod Poncami. Na zadnji tekmi je poletel do drugega mesta in tako ponovil svoj lanski izkupiček na letalnici bratov Gorišek. Z njim je potrdil še osvojitev malega kristalnega globusa in skupno zmago v posebnem seštevku Planica 7, za katero je prejel ček za 20.000 evrov.

»Vsekakor sem zadovoljen s tem, kar sem prikazal. Za konec sem premagal samega sebe, če se spomnim svojega sobotnega kolovratenja nad hrbtiščem. Vesel sem, da sem naredil napredek, saj sem se tokrat na prizorišče pripeljal predvsem z mislijo, da še trikrat varno pristanem na nogah. Da nisem ničesar pričakoval, je bil moj ključ do uspeha,« je razkril Prevc ...