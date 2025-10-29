Tudi v Budimpešti bruhali ogenj

Hokejisti Olimpije zelo uspešno nadaljujejo sezono na ledenih ploskvah razširjene avstrijske lige. Po zmagi pred dnevi v Celovcu so tokrat uspešno preskočili tudi drugo oviro zapored na gostovanju. Tokrat so bili v Budimpešti boljši od novinca v tekmovanju Ferencvaroša.

Na ledu Žebljičaste dvorane (Tüskecsarnok), osrednje hokejske zadnjih let v madžarskem glavnem mestu, so že od prvih minut gostiteljem dali vedeti, da so prišli odločno po zmago. Iz tekme v tekme so tako zmaji bolj samozavestni, ni bilo prav veliko gostovanj na vročem celovškem ledu, ko bi delovali tako suvereno kot na zadnji nedeljski večer. Na Madžarskem pa so bili tokrat vidno boljši od gostiteljev.

Ferencvaros: Olimpija 4:7 (1:2, 1:3, 2:2) Žebljičasta dvorana, gledalcev 1300. Strelci: Coulter 6., Shaw 23., 44., 51. PP; Meyer 4, 40., 58., Halbert 6., Mahkovec 22., Quince 37. PP, 50.

Tokrat je najvidnejši delež med zmaji v napadu prispevala zasedba letošnjih tujih okrepitev, posebej viden je bil trikratni strelec Nicolai Meyer, sicer danski reprezentant in tako tudi član moštva, ki je pomladi v Stockholmu senzacionalno nastopilo v polfinalu svetovnega prvenstva. Kapetana slovenske izbrane vrste Roberta Saboliča sicer tudi tokrat ni bilo pri Olimpijinem moštvu, njegova odsotnost zaradi poškodbe se je raztegnila na en mesec, a v teh dneh uspešno okreva in ga gre kmalu spet pričakovati pod žarometi razširjene avstrijske lige.

Nicolai Meyer je v Budimpešti zabil tri gole. FOTO: S. U.

Z zmago v Budimpešti so Ljubljančani ostali na 2. mestu lestvice ICEHL, saj je vodilni Tičarjev Pustertal vnovič zmagal, tokrat v Gradcu. Olimpiji je za petami na 3. mestu Salzburg. Prav pri tem moštvu pa bodo zmaji gostovali na petkov večer, nakar jih v silovitem ritmu treh tekem v štirih dneh v soboto doma čaka še tekma z Innsbruckom.