Tudi v poolimpijsko zimo z visokimi cilji

Pridejo dnevi v letu, ki so za velike športne organizacije posebne. In takšen je eden od dnevov, ponavadi v oktobru, pri Smučarski zvezi Slovenije, ko se ta predstavi javnosti z vsemi svojimi panogami, se druži s podporniki, pokrovitelji, predstavniki medijev.
Prizorišča tega tradicionalnega srečanja so se iz leta v leto spreminjala, tokrat pa smo tako kot pred enim letom na Brdu pri Kranju. Zanimivo, le nekaj kilometrov proč od kolesarskega praznika z današnjo preizkušnjo na čas na evropskem prvenstvu v Šenčurju.
Kajpak je živahno med kolesarji, a pravi vrvež je tokrat opazen tudi na Brdu, kjer je po dopoldanski predstavitvi junakov zime, kot tekmovalcem v panogah na snegu pravijo pri krovni organizaciji, še letno zasedanje skupščine Smučarske zveze Slovenije.
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