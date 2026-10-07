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Tudi v poolimpijsko zimo z visokimi cilji

Prva oktobrska sreda je v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju zelo živahna, saj se predstavljajo vsi, ki delujejo pod streho Smučarske zveze Slovenije.
Smučarske skakalke na čelu z izjemno Niko Prevc so med najbolj priljubljenimi športnicami pri nas. FOTOGRAFIJE Leon Vidic/Delo
Galerija
Smučarske skakalke na čelu z izjemno Niko Prevc so med najbolj priljubljenimi športnicami pri nas. FOTOGRAFIJE Leon Vidic/Delo
Siniša Uroševič
7. 10. 2026 | 14:00
1:15
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Pridejo dnevi v letu, ki so za velike športne organizacije posebne. In takšen je eden od dnevov, ponavadi v oktobru, pri Smučarski zvezi Slovenije, ko se ta predstavi javnosti z vsemi svojimi panogami, se druži s podporniki, pokrovitelji, predstavniki medijev. 

Na Gorenjskem se je zbral pisana druščina slovenskih zimskih športnih junakov.
Na Gorenjskem se je zbral pisana druščina slovenskih zimskih športnih junakov.

Prizorišča tega tradicionalnega srečanja so se iz leta v leto spreminjala, tokrat pa smo tako kot pred enim letom na Brdu pri Kranju. Zanimivo, le nekaj kilometrov proč od kolesarskega praznika z današnjo preizkušnjo na čas na evropskem prvenstvu v Šenčurju. 

Alpska smučarka Andreja Slokar je bila na Brdu dobre volje, saj je v zadnjih tednih uspešno okrevala po poškodbi kolena.
Alpska smučarka Andreja Slokar je bila na Brdu dobre volje, saj je v zadnjih tednih uspešno okrevala po poškodbi kolena.

Kajpak je živahno med kolesarji, a pravi vrvež je tokrat opazen tudi na Brdu, kjer je po dopoldanski predstavitvi junakov zime, kot tekmovalcem v panogah na snegu pravijo pri krovni organizaciji, še letno zasedanje skupščine Smučarske zveze Slovenije.

Skakalec Anže Lanišek si je vnovič začrtal visoke cilje. 
Skakalec Anže Lanišek si je vnovič začrtal visoke cilje. 

Biatlonka Anamarija Lampič se bo v januarju razveselila rojstva prvega otroka, zato je v tej zimi ne bo med tekmovalno karavano.
Biatlonka Anamarija Lampič se bo v januarju razveselila rojstva prvega otroka, zato je v tej zimi ne bo med tekmovalno karavano.

Ilka Štuhec, dvakratna svetovna prvakinja v smuku, je pomahala v slovo tekmovalni karieri.
Ilka Štuhec, dvakratna svetovna prvakinja v smuku, je pomahala v slovo tekmovalni karieri.

Nika Prevc bo v novi sezoni branila kristalni globus zmagovalke svetovnega pokala, potem ko ga je ob koncu prejšnje zime osvojila že tretjič zapored.
Nika Prevc bo v novi sezoni branila kristalni globus zmagovalke svetovnega pokala, potem ko ga je ob koncu prejšnje zime osvojila že tretjič zapored.

Jakov Fak in Polona Klemenčič predstavljata udarno moč slovenske biatlonske reprezentance. 
Jakov Fak in Polona Klemenčič predstavljata udarno moč slovenske biatlonske reprezentance. 

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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