Tudi v poolimpijsko zimo z visokimi cilji

Pridejo dnevi v letu, ki so za velike športne organizacije posebne. In takšen je eden od dnevov, ponavadi v oktobru, pri Smučarski zvezi Slovenije, ko se ta predstavi javnosti z vsemi svojimi panogami, se druži s podporniki, pokrovitelji, predstavniki medijev.

Na Gorenjskem se je zbral pisana druščina slovenskih zimskih športnih junakov.

Prizorišča tega tradicionalnega srečanja so se iz leta v leto spreminjala, tokrat pa smo tako kot pred enim letom na Brdu pri Kranju. Zanimivo, le nekaj kilometrov proč od kolesarskega praznika z današnjo preizkušnjo na čas na evropskem prvenstvu v Šenčurju.

Alpska smučarka Andreja Slokar je bila na Brdu dobre volje, saj je v zadnjih tednih uspešno okrevala po poškodbi kolena.

Kajpak je živahno med kolesarji, a pravi vrvež je tokrat opazen tudi na Brdu, kjer je po dopoldanski predstavitvi junakov zime, kot tekmovalcem v panogah na snegu pravijo pri krovni organizaciji, še letno zasedanje skupščine Smučarske zveze Slovenije.

Skakalec Anže Lanišek si je vnovič začrtal visoke cilje.

Biatlonka Anamarija Lampič se bo v januarju razveselila rojstva prvega otroka, zato je v tej zimi ne bo med tekmovalno karavano.

Ilka Štuhec, dvakratna svetovna prvakinja v smuku, je pomahala v slovo tekmovalni karieri.

Nika Prevc bo v novi sezoni branila kristalni globus zmagovalke svetovnega pokala, potem ko ga je ob koncu prejšnje zime osvojila že tretjič zapored.