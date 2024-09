Tudi Vladimir Kličko obiskal nemški dom Dinama Kijev

V taboru tradicionalnega ukrajinskega nogometnega velikana Dinama iz Kijeva niso skrivali razočaranja ob porazu v zadnjem kvalifikacjskem kolu za ligo prvakov proti Salzburgu. Avstrijci so se tako vnovič uvrstili v elitno Uefino klubsko tekmovanje, Kijev bo nadaljeval mednarodno sezono v evropski ligi.

Ker pa tekem zaradi vojnega stanja v državi ne more igrati doma, si je za prizorišče preizkušenj v EL izbral Hamburg. Tam so že nastopali Dinamovi največji domači tekmeci, nogometaši Šahtarja iz Donjecka, bili navdušeni nad gostoljubnostjo Nemcev in vselej polnim štadionom Volkspark z zmogljivostjo prek 50.000 sedežev. Ob zadnjem obisku Dinamove delegacije pa je bil navzoč tudi upokojeni boksarski šampion Vladimir Kličko, ki je sicer od prvega napada na Ukrajino pristopil obrambi domovine. Njegov brat Vitalij, prav tako nekoč odličen boksar, pa je župan Kijeva.