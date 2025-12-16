Tudi vratar Kraljev je v Dallasu po trku videl zvezde

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL izgubili tretjič zaporedoma. Za ekipo, ki jo na ledu kot kapetan vodi Anže Kopitar, so bili tokrat usodni Dallas Stars. Slavili so s 4:1, za nameček pa se je pri kraljih poškodoval tudi vratar Darcy Kuemper.

Do nesrečnega trenutka je prišlo ob koncu 16. minute, ko je Mikko Rantanen s komolcem zadel vratarja Los Angelesa v glavo, ta pa je nato obležal.

Sodniki so takoj prekinili akcijo in razveljavili zadetek Dallasa za vodstvo Dallasa z 1:0. Kuemperju so morali nato pomagati z ledu, zamenjal pa ga je Anton Forsberg, ki je kasneje ustavil 17 od 20 strelov proti vratom kraljev. Za zdaj še ni jasno, kako huda je Kuemperjeva poškodba.

»Šlo je za nesrečen pripetljaj. Sam sem le napadal vrata po zgornji strani modrega vratarjevega polja. Tam me je Brian Dumoulin malce potisnil v vratarjevo smer, sam pa nisem videl Kuemperja na vrhu svojega prostora,« je po tekmi povedal Rantanen, ki je ostal nekaznovan, kasneje pa dosegel gol in podajo.

V nadaljevanju je Los Angeles z nekaj sreče povedel v 32. minuti, ko je neodločnost domačega vratarja Caseya DeSmitha in njegovih branilcev izkoristil Andrej Kuzmenko.

Vodstvo gostov ni trajalo dolgo, potem ko je štiri minute kasneje z drugim golom v sezoni izenačil Matt Duchene.

Zadnja tretjina je v celoti pripadla domačim. Ti so povedli po golu Oskarja Bäcka, nato pa je na 3:1 štiri minute pred koncem povišal Rantanen. Wyatt Johnson je le še potrdil zmago z zadetkom v prazno mrežo dobrih 30 sekund pred iztekom časa.

Za Los Angeles je to tretji zaporedni poraz, s čimer je ostal na tretjem mestu pacifiške divizije s 37 točkami. Pred njim so Vegas Golden Knights in Anaheim Ducks s po 41 točkami.

Dallas je na drugem mestu centralne divizije, potem ko je ponoči prišel do 49. točke. Na vrhu divizije in tudi celotne lige je Colorado s 53. točkami.

»Menim, da smo 40 minut igrali dobro. Ne bom rekel, da je bilo to najboljših 40 minut na tujem ledu v sezoni, a se lahko s tem primerja. V zadnji tretjini nas je enostavno zmanjkalo,« je v izjavi, ki jo povzema spletna stran LA Kings Insider, dejal trener kraljev Jim Hiller.

»Ko so zadeli drugič, so se dobro postavili v obrambi, kot to običajno počnemo mi. Zelo težko jih je prebiti. Prav nič nam ni uspevalo v zadnjem delu igre,« je še dodal Hiller.

Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce, proti Dallasu pa je odigral že svojo 75. tekmo, s čimer je podrl rekord franšize po številu tekem proti zvezdam. Tega sta pred tem skupaj držala z Dustinom Brownom.

Osemintridesetletni Hrušičan je na ledu prebil 20:04 minute, a ostal brez strela proti vratom DeSmitha (27 obramb), dobil pa je 52 odstotkov sodniških metov.

Na ostalih tekmah je floridski obračun proti Tampa Bay Lightning s 5:2 dobila Florida. Za panterje, dvakratne zaporedne prvake, je dva gola dosegel Sam Reinhart, gol in podajo pa je prispeval Carter Verhaeghe.

Anaheim je s 4:1 ugnal New York Rangers, dva gola pa je dosegel Cutter Gauthier.

Ottawa je po podaljšku strla Winnipeg Jets s 3:2. Za senatorje je odločilni zadetek dosegel Brady Tkachuk po 2:11 minute dodatnega časa.

Nashville je s 5:2 slavil v St. Louisu, pri čemer je »hat-trick« dosegel Filip Forsberg.