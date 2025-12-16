  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Tudi vratar Kraljev je v Dallasu po trku videl zvezde

    Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL izgubili še tretjič zapored. Kapetan Kalifornijčanov Anže Kopitar proti domačim zvezdam igral že 75. tekmo v karieri
    Anže Kopoitar je z Los Angeles Kings na gostovanju v Dallasu ostal brez točke. FOTO: Jerome Miron/Imagn Images Via Reuters Connect
    Anže Kopoitar je z Los Angeles Kings na gostovanju v Dallasu ostal brez točke. FOTO: Jerome Miron/Imagn Images Via Reuters Connect
    Š. R., STA
    16. 12. 2025 | 10:16
    16. 12. 2025 | 10:17
    4:22
    Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL izgubili tretjič zaporedoma. Za ekipo, ki jo na ledu kot kapetan vodi Anže Kopitar, so bili tokrat usodni Dallas Stars. Slavili so s 4:1, za nameček pa se je pri kraljih poškodoval tudi vratar Darcy Kuemper.

    Do nesrečnega trenutka je prišlo ob koncu 16. minute, ko je Mikko Rantanen s komolcem zadel vratarja Los Angelesa v glavo, ta pa je nato obležal.

    Sodniki so takoj prekinili akcijo in razveljavili zadetek Dallasa za vodstvo Dallasa z 1:0. Kuemperju so morali nato pomagati z ledu, zamenjal pa ga je Anton Forsberg, ki je kasneje ustavil 17 od 20 strelov proti vratom kraljev. Za zdaj še ni jasno, kako huda je Kuemperjeva poškodba.

    »Šlo je za nesrečen pripetljaj. Sam sem le napadal vrata po zgornji strani modrega vratarjevega polja. Tam me je Brian Dumoulin malce potisnil v vratarjevo smer, sam pa nisem videl Kuemperja na vrhu svojega prostora,« je po tekmi povedal Rantanen, ki je ostal nekaznovan, kasneje pa dosegel gol in podajo.

    V nadaljevanju je Los Angeles z nekaj sreče povedel v 32. minuti, ko je neodločnost domačega vratarja Caseya DeSmitha in njegovih branilcev izkoristil Andrej Kuzmenko.

    Vodstvo gostov ni trajalo dolgo, potem ko je štiri minute kasneje z drugim golom v sezoni izenačil Matt Duchene.

    Zadnja tretjina je v celoti pripadla domačim. Ti so povedli po golu Oskarja Bäcka, nato pa je na 3:1 štiri minute pred koncem povišal Rantanen. Wyatt Johnson je le še potrdil zmago z zadetkom v prazno mrežo dobrih 30 sekund pred iztekom časa.

    Za Los Angeles je to tretji zaporedni poraz, s čimer je ostal na tretjem mestu pacifiške divizije s 37 točkami. Pred njim so Vegas Golden Knights in Anaheim Ducks s po 41 točkami.

    Dallas je na drugem mestu centralne divizije, potem ko je ponoči prišel do 49. točke. Na vrhu divizije in tudi celotne lige je Colorado s 53. točkami.

    »Menim, da smo 40 minut igrali dobro. Ne bom rekel, da je bilo to najboljših 40 minut na tujem ledu v sezoni, a se lahko s tem primerja. V zadnji tretjini nas je enostavno zmanjkalo,« je v izjavi, ki jo povzema spletna stran LA Kings Insider, dejal trener kraljev Jim Hiller.

    »Ko so zadeli drugič, so se dobro postavili v obrambi, kot to običajno počnemo mi. Zelo težko jih je prebiti. Prav nič nam ni uspevalo v zadnjem delu igre,« je še dodal Hiller.

    Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce, proti Dallasu pa je odigral že svojo 75. tekmo, s čimer je podrl rekord franšize po številu tekem proti zvezdam. Tega sta pred tem skupaj držala z Dustinom Brownom.

    Osemintridesetletni Hrušičan je na ledu prebil 20:04 minute, a ostal brez strela proti vratom DeSmitha (27 obramb), dobil pa je 52 odstotkov sodniških metov.

    Na ostalih tekmah je floridski obračun proti Tampa Bay Lightning s 5:2 dobila Florida. Za panterje, dvakratne zaporedne prvake, je dva gola dosegel Sam Reinhart, gol in podajo pa je prispeval Carter Verhaeghe.

    Anaheim je s 4:1 ugnal New York Rangers, dva gola pa je dosegel Cutter Gauthier.

    Ottawa je po podaljšku strla Winnipeg Jets s 3:2. Za senatorje je odločilni zadetek dosegel Brady Tkachuk po 2:11 minute dodatnega časa.

    Nashville je s 5:2 slavil v St. Louisu, pri čemer je »hat-trick« dosegel Filip Forsberg.

     

       

    Anže Kopitar Los Angeles Kings NHL Dallas Stars

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brutalni režim

    Iransko nobelovko Narges Mohamadi aretirali, pretepli in hospitalizirali

    Prejemnico Nobelove nagrade za mir so morali zaradi poškodb kar dvakrat odpeljati v bolnišnico, potem ko so jo napadli pripadniki varnostnih sil v civilu.
    16. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Brez upokojitve

    Na prvem velikem slamu v Melbournu tudi rekorder Novak Đoković

    Srbski teniški as pri 38 letih ne izgublja tekmovalnega zanosa. Adelaide je prizorišče, kjer so bo ogreval za 11. zmago na odprtem prevnstvu Avstralije.
    16. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
