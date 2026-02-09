  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Zlom noge sloviti Američanki odnesel sanje

Ameriška zvezdnica nastopila poškodovana in že kmalu po štartu smuka hudo padla, utrpela je zlom noge. Ilka Štuhec v slogu te sezone.
Za Lindsey Vonn se je olimpijski nastop zelo hitro končal. FOTO: Handout/AFP
Galerija
Za Lindsey Vonn se je olimpijski nastop zelo hitro končal. FOTO: Handout/AFP
Siniša Uroševič
9. 2. 2026 | 05:30
4:20
A+A-
Smuk ohranja sloves prestižne tekme v svetu alpskega smučanja, na olimpijskih igrah pa je – razumljivo – še posebej pod drobnogledom. Junakinja ženske smukaške preizkušnje je Američanka Breezy Johnson, lani že zlata na svetovnem prvenstvu v Saalbach-Hinterglemmu, a na prizorišču v Cortini d'Ampezzo je bolj od njenega novega podviga odmeval nov hud padec zvezdnice Lindsey Vonn, ki se je s poškodbo križnih vezi zelo tvegano lotila tega olimpijskega nastopa. Naša Ilka Štuhec je zasedla 15. mesto. Dva naslova svetovne prvakinje (St. Moritz 2017, Âre 2019) ohranjata ugled na belih strminah naše edine tekmovalke v hitrih disciplinah, res pa je, da v zadnjih dveh sezonah največkrat ni ponovila sanjskih dosežkov iz preteklosti. Mariborčanka, stara 35 let, je poskusila tudi s spremembami v svojem ...

SlovenijaIlka Štuhecalpsko smučanjeLindsey VonnMilano-Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

