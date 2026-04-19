Ubežnik, narejen v Sloveniji

Na torkovem ligaškem nogometnem derbiju med Koprom in Mariborom na Bonifiki sem pocukal za rokav starega znanca, enega najbolj znanih menedžerjev iz prve zlate dobe slovenskega smučanja in vodjo Elanove tekmovalne ekipe Boštjana Gasserja. V zadnjih letih, vse odkar v domačem strokovnem štabu deluje njegov sin Ben, ki glede na koprske prvenstvene uvrstitve v minulih letih očitno zelo dobro opravlja vlogo analitika, je stalni obiskovalec tekem Koprčanov.

Od Boštjana, razgledanega moža z nešteto poznanstvi, zvezami in neprecenljivim logističnim znanjem, ki je drugi del svoje bogate kariere športnega operativca preživel pri Nogometni zvezi Slovenije, sem želel izvedeti kaj več o že mesec dni trajajoči aferi Vedran Pavlek. Kot je znano, je prvi operativec hrvaškega alpskega smučanja na begu pred zakonom, ker naj bi v enajstih letih s sodelavci oškodoval krovno smučarsko organizacijo za 30 milijonov evrov. Povedano v finančnem žargonu, izčrpaval jo je.