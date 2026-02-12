Ukrajincu zaradi sporne čelade prepovedali nastop

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je ukrajinskemu skeletonistu Vladislavu Geraskeviču odvzel akreditacijo za nastop na igrah, potem ko ta ni odstopil od namere, da na današnji tekmi nosi čelado s portreti med rusko agresijo ubitih ukrajinskih športnikov, obenem pa ni pristal na kompromis, da v spomin na ubite rojake namesto čelade nosi črn trak.

»Bistvo tega primera ni v sporočilu, ampak v tem, kje ga je (Geraskevič) želel izraziti,« so v izjavi pojasnili pri Moku. Poudarili so, da je bilo v njihovem interesu, da ukrajinski olimpijec nastopi na igrah ter da so zato z njim opravili več pogovorov in mu ponudili kompromisno rešitev – da na tekmi namesto omenjene čelade, katere uporaba bi nasprotovala smernicam o političnih simbolih na OI, v spomin na ubite kolege nosi črn trak.

Ob tem so navedli, da je lahko Geraskevič sporno čelado nosil na vseh treningih, ponudili pa so mu tudi možnost, da jo nemudoma po nastopu na tekmi pokaže v mešani coni. »Med igrami imajo športniki tudi številne priložnosti za žalovanje in izražanje svojih mnenj, med drugim v mešanih conah za medije, na družbenih omrežjih, na tiskovnih konferencah in v intervjujih,« so zapisali.

Zadnji pogovor z ukrajinskim olimpijcem o zadevi je po navedbah Moka davi opravila predsednica organizacije Kirsty Coventry, a skeletonist kompromisa ni bil pripravljen sprejeti in je vztrajal v nameri, da na tekmi nosi sporno čelado. »To je cena našega dostojanstva,« je v odzivu na diskvalifikacijo na omrežju x objavil Geraskevič.