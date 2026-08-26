Umrl oče Tima Mastnaka, srebrnega z olimpijskih iger v Pekingu

V 69. letu starosti je po kratkem, a težkem boju z rakom v Celju umrl Robert Mastnak, oče in trener slovenskega reprezentanta v deskanju na snegu Tima Mastnaka, dobitnika srebrne olimpijske kolajne z olimpijskih iger v Pekingu in četrtega veleslalomista z letošnjih iger v Livignu, je prek spletnih omrežij sporočil slovenski deskar.

»Izgubil sem svojega najboljšega prijatelja in trenerja. Skupaj sva dobila toliko dvobojev. Tega žal nisva mogla dobiti. M-Team bo vedno najina zgodba. Rad te imam, ati,« je na facebooku zapisal Tim Mastnak.

Robert Mastnak je bil vodja družinskega projekta, ni bil pa le Timov trener, ampak tudi serviser, šofer, kuhar in še kaj.

Pogreb pokojnika bo v ponedeljek, 31. avgusta.