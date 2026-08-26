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Zimski športi

Umrl oče Tima Mastnaka, srebrnega z olimpijskih iger v Pekingu

»Skupaj sva dobila toliko dvobojev. Tega žal nisva mogla dobiti. M-Team bo vedno najina zgodba. Rad te imam, ati,« je zapisal na facebooku.
Robert Mastnak Foto Profil Tima Mastnaka/facebook
Galerija
Robert Mastnak Foto Profil Tima Mastnaka/facebook
STA
26. 8. 2026 | 19:11
26. 8. 2026 | 19:13
1:23
A+A-
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V 69. letu starosti je po kratkem, a težkem boju z rakom v Celju umrl Robert Mastnak, oče in trener slovenskega reprezentanta v deskanju na snegu Tima Mastnaka, dobitnika srebrne olimpijske kolajne z olimpijskih iger v Pekingu in četrtega veleslalomista z letošnjih iger v Livignu, je prek spletnih omrežij sporočil slovenski deskar.

»Izgubil sem svojega najboljšega prijatelja in trenerja. Skupaj sva dobila toliko dvobojev. Tega žal nisva mogla dobiti. M-Team bo vedno najina zgodba. Rad te imam, ati,« je na facebooku zapisal Tim Mastnak.

Robert Mastnak je bil vodja družinskega projekta, ni bil pa le Timov trener, ampak tudi serviser, šofer, kuhar in še kaj.

Pogreb pokojnika bo v ponedeljek, 31. avgusta.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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