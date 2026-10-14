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Zimski športi

Umrl strokovnjak, ki je pustil viden pečat tudi v Sloveniji

Na Finskem žalujejo za nekdanjim vrhunskim hokejistom in trenerjem Heikkijem Mälkiäjem.
Heikki Mälkiä je pustil viden pečat tudi v Sloveniji. FOTO: Roman Šipić
Galerija
Heikki Mälkiä je pustil viden pečat tudi v Sloveniji. FOTO: Roman Šipić
Miha Šimnovec
14. 10. 2026 | 11:26
2:54
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Finski hokej je izgubil enega od svojih prepoznavnih obrazov. Nekdanji dolgoletni igralec in trener v tamkajšnji ligi Heikki Mälkiä, ki je pustil viden pečat tudi v Sloveniji, je včeraj umrl v 69. letu starosti, so sporočili iz kluba SaiPa. Z njim je bil tesno povezan večino svojega športnega življenja. Dres rumeno-črnih je nosil kar 15 sezon, po koncu igralske poti pa se je na klopi istega moštva uveljavil tudi kot trener.

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Mälkiä, ki se je rodil leta 1958 v Imatri, je za člansko moštvo SaiPe v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja odigral 498 tekem. Dosegel je kar 208 golov in prispeval 254 podaj, skupno torej 462 točk. Dve sezoni je igral tudi za JYP, toda prav SaiPa je ostala njegov hokejski dom. Klub je januarja 2009 njegovo številko 20 upokojil in jo dvignil pod strop dvorane Kisapuisto, s čimer se je poklonil enemu od najpomembnejših posameznikov v svoji zgodovini.

V Lappeenranti se ga niso spominjali le po dosežkih na ledu, temveč tudi po njegovem prispevku k tradiciji kluba. Kot trener je SaiPo v sezoni 1998/99 popeljal do tekme za tretje mesto v finskem prvenstvu, kar je bil eden od vrhuncev njegovega delovanja na trenerski klopi. Poleg SaiPe je v finski ligi vodil še Ilves in HIFK.

Iz Finske tudi v slovenski hokej

Po zadnjem delu trenerske kariere na Finskem se je Mälkiä podal v tujino. Njegova pot ga je med drugim vodila na Dansko, v Avstrijo, na Madžarsko in v Slovenijo. 

Pomemben del njegove slovenske zgodbe je bil jeseniški klub, ki ga je v sezoni 2010/11 popeljal do naslova slovenskega prvaka. Železarje je vodil še eno leto, nakar je za kratek čas prevzel še krmilo ljubljanske Olimpije, od katere se je poslovil septembra 2012.

SaiPa se je ob novici o smrti poklonila svoji klubski legendi in izrazila sožalje njegovim svojcem. Spomin nanj bodo počastili tudi z minuto molka pred sobotno tekmo finskega prvenstva s HIFK. Številka 20, ki že od leta 2009 visi pod stropom dvorane v Lappeenranti, ostaja trajen opomnik na človeka, ki je klubu iz Lappeenrante posvetil velik del svojega življenja.

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hokej na leduHeikki MälkiäJeseniceOlimpijaSaiPaFinska

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