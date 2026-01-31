Umrla je Nataša Bokal, nekdanja vrhunska slovenska alpska smučarka, ki je v karieri dosegla mednarodne uspehe, poroča Svet24. Škofjeločanka je bila prva ženska smučarka, ki je zastopala Slovenijo na olimpijskih igrah in prva nosilka medalje za Slovenijo na svetovnih prvenstvih.

Najslajši slalomski trenutek je doživela v Saalbachu, kjer je na svetovnem prvenstvu leta 1991 osvojila srebro v slalomu. V svetovnem pokalu je s presledki nastopala dvajset let. Bila svetovna slalomska podprvakinja, za dosežke pa je prejela tudi Bloudkovo nagrado.

Med šprtono kariero je prestala številne poškodbe, prestala je kar enajst operacij kolen, in tuberkulozo. Upokojila se je leta 2003, po tem, ko si je izpahnila ramo.

V zadnjih letih se je bojevala z rakom, ki ga je prvič premagala, nato pa ga je dobila ponovno. O svoji smučarski karieri in boju z boleznijo je lansko leto spregovorila v daljšem intervjuju za Nedelo. Umrla je stara 58 let.