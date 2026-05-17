Upam, da je moja češka družina navijala za Slovenijo

Podobno kot pred enim letom ob odločilni zmagi slovenske reprezentance proti francoski v boju za obstanek na svetovnem prvenstvu v hokeju je bil na letošnji premieri risov s Češko v središču pozornosti vratar Lukaš Horak. Po rodu Čeh, doma iz Mosta na severu svoje domovine, V Fribourgu drugič na velikem tekmovanju brani za slovensko reprezentanco. Delo je proti rojakom opravil imenitno in prispeval izjemen delež k osrednji senzaciji uvodnega kola prvenstva v Švici – zmagi Slovenije s Češko po podaljšku s 3:2 (Török 10., Kuralt 49., Mahkovec 62.; Kaut 25., Sedlak 38.).

Lukaš. za vas je bila ta uvodna tekma prav posebna in očitno že od uvodnih trenutkih zelo živahna z dogajanjem pred vašimi vrati. Kako ste jo doživeli?

Že po minuti ali dveh sem moral začeti garati in poskusil zbranost najvišje ravni ohranjati kar do konca. Seveda je bila zame to posebna tekma: že ko sem prišel v dvorano in videl češke zastave, poslušal češke pesmi ... Selektor češke reprezentance je moj nekdanji trener Radim Rulik, z menedžerjem Jiřijem Šlegrom sem nekoč skupaj igral. A v tekmi poskusiš odstraniti vse zunanje dejavnike in kar najbolj garati za uspeh svojega moštva. Res je bil to užitek, ki ga ne bom pozabil do konca življenja.