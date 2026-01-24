  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Uredu, to smo zrihtali, jutri nas čaka nov izziv, je bila prva šampionova misel

    Domen Prevc je potegnil črto čez posamično tekmo na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih. Tretji polet je bil 'uživancija', je rekel 26-letni junak.
    Domen Prevc želi tudi na ekipni tekmi premagati tekmece. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Galerija
    Domen Prevc želi tudi na ekipni tekmi premagati tekmece. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Š. R., STA
    24. 1. 2026 | 21:25
    24. 1. 2026 | 21:25
    3:26
    A+A-

    Domen Prevc je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu postal tretji Slovenec s posamičnim naslovom v poletih. Pred njim sta se tega dosežka veselila le Robert Kranjec leta 2012 v Vikersundu in starejši brat Peter Prevc leta 2016 na Kulmu. »To je uspeh, ki ga gradiš vrsto let,« je po podelitvi zlate snežinke povedal 26-letni svetovni rekorder.

    »Občutki so fenomenalni, saj to je nekaj, za kar garaš ogromno časa, ogromno let. Veliko let nabiraš te občutke, letos smo bili dvakrat v vetrovniku,« je v pogovoru za krovno slovensko zvezo uvodoma povedal Domen Prevc, tudi najboljši skakalec olimpijske zime v svetovnem pokalu.

    »Predvsem gre za potrditev trdega dela, da smo trenirali v pravi smeri skupaj s štabom, ki v bistvu skrbi, da je oprema na varni strani, da smučke delujejo, da so čevlji dobri ... En kup stvari se mora sestaviti, da potem lahko skupaj dosegamo takšne uspehe,« je bil iskren Prevc, ki je v olimpijski zimi po zmagi na novoletni turneji, ko je po Primožu Peterki in Petru Prevcu v začetku leta visoko dvignil zlatega orla, prepričljivo osvojil še drugi vrhunec sezone.

    Kot je dejal, si pred 16 leti ni ogledal prvenstva v Vikersundu, kjer je Kranjec osvojil naslov, zato pa si je ogledal SP pred desetimi leti, ko je slavil njegov brat. »Ne, nisem spremljal tistega prvenstva leta 2012, ker sem takrat pridno treniral. Brata Petra sem pa gledal na Kulmu, pa je imel podobne težave kot jaz, tam čez prelet ga je malo zaneslo, desno smučko, ampak je imel dovolj hitrosti, da je odnesel tisto res pravo zmago.«

    Letalnica Heini-Klopfer v Oberstdorfu bo za vselej ostala v spru srcu sovenskega skakalnega šampiona Domna Prevca. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Letalnica Heini-Klopfer v Oberstdorfu bo za vselej ostala v spru srcu sovenskega skakalnega šampiona Domna Prevca. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

    Kot je dejal Prevc o svojih štirih poletih v boju za zmago, je bil najboljši njegov tretji, s katerim je naredil praktično neulovljivo prednost pred zasledovalci.

    »Tehnično gledano je bil nekako prvi skok v redu, malo preveč agresiven, drugi skok še bolj soliden, tretji skok je bil že prava 'uživancija', tisto, za kar delaš. četrti je bil podoben prvemu, ampak nekako še vedno dovolj za veselje naprej,« je nastope ocenil Prevc.

    Priznal je, da je po kolajni z mislimi tudi že pri nedeljski ekipni tekmi, na kateri bodo Slovenci – poleg njega bodo leteli še Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak – lovili tretje zaporedno slavje po Vikersundu 2022 in Kulmu 2024.

    »Takoj, ko sem danes pristal, sem nekako z mislimi bil: 'uredu, to smo zrihtali, jutri pa nas čaka nov izziv'. Želim si, da se skupaj ekipno še enkrat dokažemo, moramo pa narediti dva res dobra skoka, ker bo zahtevno. Tudi tekmeci, Norvežani, Japonci, Avstrijci so kazali zelo lepe skoke in mislim, da bo jutri kar zahtevna tekma.«

    Več iz teme

    Domen PrevcPeter Prevcsmučarski poletiVikersundOberstdorfSP v poletih

