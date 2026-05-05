Zimski športi

Uspešni Avstrijec je okrepil poljsko skakalno reprezentanco

Poljska smučarska zveza je sporočila, da bo Stefan Horngacher novi koordinator treningov poljske reprezentance, ki jo je že treniral od leta 2016 do 2019
Stefan Horngacher (levo) je novi koordinator treningov poljske reprezentance v smučarskih skokih. FOTO: Imago/nordphoto Gmbh/hafner Imago/nordphoto Via Reuters Conn
Stefan Horngacher (levo) je novi koordinator treningov poljske reprezentance v smučarskih skokih. FOTO: Imago/nordphoto Gmbh/hafner Imago/nordphoto Via Reuters Conn
Š. R., STA
5. 5. 2026 | 08:30
Poljska smučarska zveza je sporočila, da bo Stefan Horngacher novi koordinator treningov poljske reprezentance v smučarskih skokih. Avstrijec je poljsko reprezentanco kot trener vodil med letoma 2016 in 2019, od 2019 do 2026 pa je bil glavni trener nemške reprezentance.

»Stefan Horngacher je že začel delati na Poljskem in bo deloval kot koordinator treningov, pri čemer bo tesno sodeloval s trenerji reprezentance,« je sporočila poljska zveza.

Kot je navedeno v objavi, model sodelovanja »predvideva jasno delitev odgovornosti, določen obseg kompetenc in jasno opredeljene in merljive športne cilje«.

Že pred tednom dni je zveza sporočila, da bo Maciej Maciusiak ostal trener A-ekipe, ki bo imela v sezoni 2026/27 šest športnikov: Kacperja Tomasiaka, Pawla Waseka, Piotra Žylo, Dawida Kubackega, Macieja Kota in Klemensa Joniaka.

Horngacher je poljsko reprezentanco treniral od leta 2016 do 2019. Pod njegovim vodstvom so poljski skakalci na olimpijskih igrah v Pjongčangu 2018 osvojili dve kolajni – posamično zlato Kamila Stocha in ekipni bron. V sezoni 2017/18 je Stoch osvojil kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, svetovno prvenstvo 2019 v Seefeldu pa se je končalo z dvojnim poljskim slavjem – zmagal je Dawid Kubacki, Stoch pa je končal na drugem mestu.

Od leta 2019 do 2026 je bil Horngacher glavni trener nemških skakalcev. Nemška ekipa je v prejšnji sezoni razočarala na novoletni turneji (Nemčija kot soorganizatorka tekmovanja na zlatega orla čaka že od leta 2002) in svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu.

Horngacherjevi varovanci so v svetovnem pokalu pogosto zaostajali za najboljšimi, a so morebitne neuspehe nadoknadili na olimpijskih igrah, ko je Philipp Raimund osvojil zlato na srednji napravi.

smučarski skokiKamil StochPoljskaDawid KubackiStefan HorngacherAvstrija

