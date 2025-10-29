Uspešni Avstrijec presenetil Nemce, poslovil se bo

Selektor nemške reprezentance v smučarskih skokih Stefan Horngacher je presenetljivo napovedal slovo po koncu olimpijske sezone. »Rad bi na kratko sporočil nekaj, kar je zame osebno zelo pomembno. To bo moja zadnja sezona kot državni trener,« je Avstrijec napovedal na zasedanju nemške smučarske zveze (DSV) v Nürnbergu.

Športni direktor DSV Horst Hüttel je izjavil, da ga je Horngacher o pomembni odločitvi osebno obvestil »pred dvema ali tremi tedni« in da ga odločitev še vedno teži. »Tudi mene je to nekoliko presenetilo,« je priznal Hüttel.

Zato še ni razmišljal o morebitnih naslednikih. »V sistemu obstajajo možnosti. Vendar jih še nismo podrobno preučili,« je dejal Hüttel. Na splošno bo cilj najti »dolgoročno rešitev« za prihodnost, je dodal 57-letnik.

Horngacher je položaj nemškega selektorja prevzel od svojega rojaka Wernerja Schusterja aprila 2019 in od takrat nemške skakalce popeljal do številnih uspehov. V času njegovega mandata je osvojil osem kolajn na svetovnih prvenstvih, od tega tri zlate, ter bronasti kolajni za Karla Geigerja in ekipo na zimskih olimpijskih igrah leta 2022.

Vendar pa nemški skakalci na letošnjem SP niso izpolnili pričakovanj. Srebro za Andreasa Wellingerja na srednji skakalnici je bil skromen rezultat, ki je privedel do javnih kritik Horngacherja.

Vendar zadnji dosežki niso vplivali na njegovo odločitev, je potrdil 56-letni Horngacher.

»Glavni trener sem že deset let. Sedem let v Nemčiji, pred tem pa tri leta na Poljskem. To terja svoj davek,« je Horngacher pojasnil svojo bližajočo se upokojitev. Zdaj si »želi narediti korak nazaj in morda delati kaj drugega«.

Sam meni, da je časovnica za njegov odhod s skakalnic idealna. »Zame se je krog sklenil. V Predazzu sem začel kot aktivni skakalec in zdaj tam končujem kot trener na olimpijskih igrah,« je dejal Horngacher in dodal: »To je zame popolno. Odločil sem se, da mi bo po tej sezoni kot nemškemu selektorju dovolj.«

Z zgodnjo objavo odstopa želi zagotoviti potrebno umirjenost med olimpijsko sezono. »Mislim, da je pomembno, da to sporočim še pred začetkom sezone, da med njo ne bo kritičnih vprašanj – to bo olajšalo delo tudi športnikom,« je dejal uspešni trener.

Zdaj namerava v preostalih petih mesecih »dati vse od sebe«, je še obljubil Horngacher. Čeprav ve, da je to njegova zadnja sezona, se naloge loteva z nezmanjšano energijo in motivacijo.