Švedinja Elvira Öberg je zmagovalka uvodne tekme svetovnega pokala za sezono 2026/27. Na posamični preizkušnji na 15 km je bila 27-letna Švedinja po sijajnem zadnjem krogu za 15. zmago v karieri boljša od Finke Sonje Leinamo in Francozinje Julie Simon. Slovenke so se predvsem na strelišču odrezale slabo. Najboljša je bila Lena Repinc na 61. mestu.

V troboju za zmago so se v zadnjem krogu teka udarile Öberg, Simon in Leinamo. S strelskim nastopom sta bolje opravili Finka in Francozinja, ki sta zadeli vseh 20 tarč, medtem ko si je Švedinja pristreljala minuto pribitka in manjši zaostanek za obema pred zadnjimi tremi kilometri. Švedinja je nato dokazala, zakaj velja za eno najhitrejših tekačic, saj je ciljno črto prečkala 22,7 sekunde pred Leinamo ter 35,4 pred Simon za 15. zmago v karieri ter drugo na najdaljših posamičnih preizkušnjah.

Dobro je po polovici preizkušnje kazalo 20-letni Eli Sever. Na svoji drugi tekmi za svetovni pokal je bila po dveh ničlah na strelišču na 13. mestu, nato pa je v tretje in četrto zgrešila po tri tarče in pristala pri dnu uvrščenih na 86. mestu. Nastop se je že na samem začetku ponesrečil Leni Repinc, ki je najprej dvakrat zgrešila, nato pa je do konca zbrala še dodatne tri minute pribitka. S petimi napakami je ostala brez točk na 61. mestu.

Preveč je grešila tudi Polona Klemenčič. S šestimi minutami pribitka je bila še deset mest za mlajšo rojakinjo. Ob koncu startnega seznama je ob Sever nastopila še Manca Caserman, ki je s petimi zgrešenimi tarčami končala na 77. mestu.

V soboto bodo najprej na vrsti mešani pari, nato pa še mešana štafeta 4 x 6 km. V nedeljo sledita še prva sprinta sezone.