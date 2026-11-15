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Zimski športi

Uvodni slalom prinesel ponovitev lanskega brazilskega zmagoslavja

Lucas Pinheiro Braathen je kot prvi v zgodovini v Leviju zmagal dvakrat zapored. Drugouvrščeni Loic Meillard se je na stopničke prebil z osmega mesta.
Braathen je kot prvi v zgodovini v Leviju zmagal dvakrat zapored.  FOTO: Roni Rekomaa/Reuters
Galerija
Braathen je kot prvi v zgodovini v Leviju zmagal dvakrat zapored.  FOTO: Roni Rekomaa/Reuters
L. Š.
15. 11. 2026 | 14:04
15. 11. 2026 | 14:09
1:34
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Uvodni slalom alpskih smučarjev v svetovnem pokalu v Leviju je bil skorajda na las podoben lanskemu. Na prvem mestu je končal lanski zmagovalec Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, drugo mesto je prav tako kot lani osvojil Francoz Clement Noel, na stopničke se je z 8. mesta prebil še Loic Meillard.

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Odlična Nemka ujela prvo slalomsko zmago, Dvornikova 17.

Pinheiro Braathen je prvi smučar, ki mu je v Leviju uspelo zmagati dvakrat zapored, medtem ko je Noel na stopničke stopil še štiriintridesetič v karieri.

Temelje za nov uspeh je Braathen postavil že na prvi progi, ko si je prismučal 65 stotink prednosti pred Noelom, na koncu pa je bil pred Francozom za 56 stotink. Brazilec je s tem v sezono 2026/27 vstopil s popolnim izkupičkom 200 točk, potem ko je bil najboljši že na veleslalomu v Söldnu.

Tako je Brazilec proslavljal že lani. FOTO: Roni Rekomaa Lehtikuva/Reuters
Tako je Brazilec proslavljal že lani. FOTO: Roni Rekomaa Lehtikuva/Reuters

Tokrat na progi ni bilo nobenega slovenskega smučarja. V soboto je na ženskem slalomu tekmovala peterica Slovenk, v finale se je prebila Neja Dvornik in osvojila 17. mesto.

Naslednja postaja je Gurgl, kjer bosta naslednji konec tedna ženski in moški slalom.

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smučanjeslalomsmukleviClement NoelLucas Pinheiro Braathen

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

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