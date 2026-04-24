V bitki za stolček se je utrudil tudi veliki šampion

Predsednik Smučarske zveze Poljske (PZN) Adam Malysz je napovedal, da na junijskih volitvah ne bo kandidiral za ponovni mandat. Kot je pojasnil, se umika »zaradi svojega zdravja in miru«, saj ima različne poglede razvoja športa z nekaterimi funkcionarji, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

»Imamo nekoliko različne vizije. Želim dokončati stvari, ki jih imam še za opraviti, potem pa imam svoje načrte. Novi ekipi želim vse najboljše in veliko uspeha. Upam, da se bo veliko stvari, ki smo jih naredili, nadaljevalo. Ne pravim, da vse, saj so vedno plusi in minusi. Zaradi svojega zdravja in miru raje ne bom kandidiral. Počel bom druge stvari,« je Malysz povedal za portal Przeglad Sportowy.

Nekdanji vrhunski smučarski skakalec, nosilec štirih olimpijskih kolajn in štirikratni svetovni prvak, je zvezo vodil zadnja štiri leta. Pred tem je od leta 2016 deloval kot direktor panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Leta 2022 je bil edini kandidat za predsednika in nasledil Apoloniusza Tajnerja, ki je funkcijo pred njim opravljal 16 let, a zaradi zakonskih omejitev mandata ni mogel podaljšati.

Zdaj je prav Tajner medijem potrdil, da se želi vrniti na čelo zveze. Nekdanji trener poljskih skakalcev, soustvarjalec največjih uspehov Malysza, je trenutno tudi poslanec v poljskem parlamentu.