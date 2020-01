V boju za »zlatega orla« se danes obeta prava srhljivka

Poljak ima približno pet metrov naskoka

Dawid Kubacki s svojimi včerajšnjimi skoki ni bil najbolj zadovoljen. FOTO: AFP

Norvežani z napisom: Bjørn, ostani močan

Kubacki 9,1 točke pred Lindvikom

Skupni vrstni red na novoletni turneji (po treh od štirih tekem): 1. D. Kubacki (Pol) 830,7, 2. M. Lindvik (Nor) 821,6, 3. K. Geiger (Nem) 817,4, 4. R. Kobajaši (Jap) 817,0, 5. S. Kraft (Avs) 798,6, 6. S. Leyhe (Nem) 779,8, 7. J. A. Forfang (Nor) 777,1, 8. D. Prevc 775,4, 11. P. Prevc 765,2, 14. A. Lanišek 758,5, 19. T. Zajc 742,5, 47. R. Justin 217,4, 55. C. Prevc 103,2, 60. T. Bartol (vsi Slo) 92,4.



Bischofshofen – Kdor je pred začetkom 68. novoletne turneje v smučarskih skokih stavil na skupno zmagoali, je pred današnjim sklepnim dejanjem v Bischofshofnu zagotovo zelo na trnih. Obeta se mu namreč, da bo vsaj potrojil svoj vložek, kajti izkušeni Poljak in mladi Norvežan pred začetkom prestižnega tekmovanja štirih skakalnic nista sodila v ožji krog favoritov.Toda Kubacki in Lindvik sta v Innsbrucku, kjer se največkrat prelomi turneja, izkoristila zahtevne razmere, unovčila izjemno agresiven odriv in si priborila najboljše karte v boju za »zlatega orla«. Neustrašni »viking« si je še drugič zapored pokoril vso konkurenco in se v seštevku tega tekmovanja zavihtel tik pod vrh, na katerem zdaj (še) kraljuje 29-letni skakalec iz Novega Targa na jugu Poljske, ki se je z drugim mestom še tretjič zapovrstjo povzpel na zmagovalni oder.Pred današnjo zadnjo preizkušnjo na Solnograškem ima Kubacki 9,1 točke naskoka (približno pet metrov) pred Lindvikom, kljub ne ravno blestečim nastopom na Bergislu sta v igri za osvojitev »zlatega orla« še vedno tudi Nemec(v Innsbrucku je bil osmi) in Japonec(14.), ki za vodilnim Poljakom zaostajata za 13,3 oziroma 13,7 točke.»Zavedam se, da sem zdaj v najboljšem položaju, vendar pa se s skupno razvrstitvijo ne obremenjujem. Popolnoma jasno mi je, da moram ostati stoodstotno zbran, saj lahko vplivam le na svoje skoke. S prvim v Innsbrucku sem bil, denimo, zadovoljen, z drugim pa ne preveč, zaradi česar imam mešane občutke,« s svojo predstavo na Tirolskem ni bil povsem zadovoljen Kubacki, ki na to, da se zmagovalec tekme na Bergislu pogosto veseli tudi »zlatega orla«, ne da kaj dosti.»Kaj pravi zgodovina, me ne zanima prav dosti. Zame je pomembno predvsem, kaj sam naredim tukaj in zdaj,« je poudaril lanski svetovni prvak s srednje naprave v Seefeldu. Čeprav je s 145 metri od lani rekorder skakalnice v Bischofshofnu, kjer je za nameček pred letom dni zablestel z drugim mestom, predlani pa dobil kvalifikacije, je imel včeraj na njej še določene preglavice. V kvalifikacijah se je moral namreč Kubacki sprijazniti s 13. mestom (131,5 m).Lindvik (9.) ga je, za primerjavo, preskočil za poldrugi meter in 5,9 točke, Kobajaši (134 m/6.) pa za 7,8 točke. »Moji skoki so bili v redu, a ne popolni. Morda so bile moje noge po dolgi in naporni soboti še nekoliko utrujene, zato se moram malo odpočiti. Glede na izkušnje, ki jih imam, vem, kaj moram storiti v takšnem položaju,« ni zganjal preplaha Kubacki, pri čemer je razkril, da stavi tudi na posebne tehnike, ki se jih je naučil pri delu s psihologom.Kar zadeva boj za lovoriko, podobno razmišlja tudi Lindvik, ki je včeraj opravil svoje sploh prve skoke na napravi Paula Ausserleitnerja. »Zaostanek za Dawidom sicer ni majhen, toda vsekakor imam še možnosti,« od silne sreče kar lebdi letos še neporaženi 21-letni Norvežan, ki je imel – tako kot njegovi reprezentančni kolegi – na rami napis, stay strong (Bjørn, ostani močan), s katerem poskušajo vliti moč Bjørnu. Nekdanji skakalni zvezdnik, ki je leta 2005 v Planici poletel do svetovnega rekorda (239 m), namreč boleha za rakom.