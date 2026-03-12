  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

V Bolzanu blestel, o tem sanja tudi med zmaji

Olimpija drevi (19.15) v polnem Tivoliju po uvodni zmagi na tujem v lov na vodstvo z 2:0. Ta četrtfinale je poseben za Žigo Panceta.
Žiga Pance je že dolgo med aduti Olimpijinega moštva. FOTO: Domen Jančič
Galerija
Žiga Pance je že dolgo med aduti Olimpijinega moštva. FOTO: Domen Jančič
Siniša Uroševič
12. 3. 2026 | 05:00
4:41
A+A-

Ko napoči čas končnice, se zgodba začenja povsem znova. Na dveh od treh odigranih tekem uvodnega večera končnice ICEHL sta zmagali moštvi iz spodnje polovice razvrstitve – Olimpija je slavila zmago v Bolzanu, Pustertal pa v Salzburgu. Obe moštvi sta bili uspešni v podaljšku, zmaji po izjemnem zasuku: od 0:2 do končnih 3:2. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/hokejisti-olimpije-odprli-koncnico-z-dragoceno-zmago Posebna zgodba je spremljala ljubljenca tivolskih tribun, 37-letnega Žigo Panceta. Kot ga bo tudi drevi, ko bo Olimpija ob 19.15 v polnem Tivoliju lovila drugi uspeh v seriji na štiri zmage.

Končnice ICEHL v dvorani Tivoli ni bilo od marca 2022. Takrat so ljubljanski in beljaški hokejisti uprizorili izjemen boj, na zadnji 7. tekmi pa so za odtenek več zbranosti pokazali slednji in se takrat zadnjič uvrstili med najboljše štiri v razširjeni avstrijski ligi. Od takšnega ljubljanskega podviga je minilo še desetletje več – pomlad 2012 je bila tista, ko so zmaji v četrtfinalu izločili vodilno madžarsko hokejsko moštvo iz Szekesfehervarja, v polfinalu pa nato izgubili s poznejšimi prvaki iz Linza.

