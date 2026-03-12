V Bolzanu blestel, o tem sanja tudi med zmaji

Ko napoči čas končnice, se zgodba začenja povsem znova. Na dveh od treh odigranih tekem uvodnega večera končnice ICEHL sta zmagali moštvi iz spodnje polovice razvrstitve – Olimpija je slavila zmago v Bolzanu, Pustertal pa v Salzburgu. Obe moštvi sta bili uspešni v podaljšku, zmaji po izjemnem zasuku: od 0:2 do končnih 3:2. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/hokejisti-olimpije-odprli-koncnico-z-dragoceno-zmago Posebna zgodba je spremljala ljubljenca tivolskih tribun, 37-letnega Žigo Panceta. Kot ga bo tudi drevi, ko bo Olimpija ob 19.15 v polnem Tivoliju lovila drugi uspeh v seriji na štiri zmage.

Končnice ICEHL v dvorani Tivoli ni bilo od marca 2022. Takrat so ljubljanski in beljaški hokejisti uprizorili izjemen boj, na zadnji 7. tekmi pa so za odtenek več zbranosti pokazali slednji in se takrat zadnjič uvrstili med najboljše štiri v razširjeni avstrijski ligi. Od takšnega ljubljanskega podviga je minilo še desetletje več – pomlad 2012 je bila tista, ko so zmaji v četrtfinalu izločili vodilno madžarsko hokejsko moštvo iz Szekesfehervarja, v polfinalu pa nato izgubili s poznejšimi prvaki iz Linza.