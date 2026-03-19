V Bolzanu nas čakajo ognjeviti navijači in morda tudi sodniške napake

Hokejska pravljica se je vrnila v Tivoli! Pravzaprav je to opazno že več mesecev v tej sezoni, toda torkov večer je po ozračju in dogodkih na ledu prekašal vse tisto dogajanje, ki je spremljalo dosedanji Olimpijin vzpon proti tako želeni končnici ICEHL. Zdaj zmajem v tej kaže spodbudno. V četrtfinalni seriji z močnim Bolzanom vodijo v zmagah s 3:1, prvo priložnost za uvrstitev med najboljše štiri imajo že drevi (19.45) v južnotirolski metropoli. Pred novim izzivom smo se pogovarjali z Benom Cooperjem https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/olimpija-le-se-korak-do-polfinala, uspešnim trenerjem Olimpijinih hokejistov.

Torkovega večera več kot 4000 gledalcev v polni tivolski dvorani zlepa ne bo pozabilo, kako ste vi s klopi videli dogajanje na ledu ob zmagi s 4:0 in zdaj vodstvu v četrtfinalu s 3:1?

Res je bila to velika tekma. Bili smo učinkoviti in do potankosti uresničili načrt, o katerem smo se pogovarjali pred začetkom. Našo igro v obrambi je odlikovala disciplina, bili smo ustvarjalni, izkoristili nekatere priložnosti, imeli zanesljivega vratarja. Če strnem misli – prikazali smo eno najboljših predstav v sezoni.