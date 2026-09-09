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Zimski športi

V Čilu zgorel hotel, kjer bi morali stanovati slovenski smučarji

V velikem požaru je zgorel hotel Alto Nevados, kjer so imeli sobe rezervirani tudi slovenski smučarji, ki trenutno stanujujejo v El Coloradu.
Slovenski smukači so trenutno na pripravah v El Coloradu. Na sliki smučarsko središče La Parva. FOTO: Rodrigo Arangua/AFP
Galerija
Slovenski smukači so trenutno na pripravah v El Coloradu. Na sliki smučarsko središče La Parva. FOTO: Rodrigo Arangua/AFP
T. E., STA
9. 9. 2026 | 11:27
9. 9. 2026 | 11:33
3:02
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Štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav. Zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čilskem smučarskem središču Nevados de Chillan, so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučarji so trenutno sicer še v El Coloradu.

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Na spletnih straneh Mednarodne smučarske zveze Fis so postregli z informacijo, da je v nedeljo v velikem požaru zgorel hotel Alto Nevados. Obsežen požar je izbruhnil v zgornjem nadstropju petnadstropnega objekta okoli 17. ure. Močan in suh veter, ki piha po pobočju navzdol in je znan kot veter puelche, je povzročil, da so se ognjeni zublji hitro razširili tudi na prostore smučarske šole, restavracijo in izposojevalnice opreme.

Hotel je bil v celoti uničen, smučišče pa je začasno ustavilo obratovanje zaradi varnostnih pregledov, preden so tamkajšnji žičničarji začeli postopno ponovno odpiranje. Zaradi požara so začasno odpovedali tudi vse tekme nižje ravni. V času izbruha požara je bilo v hotelu 119 gostov in približno sto članov osebja. Med njimi so bili tudi veteranski smučarji iz 15 držav, ki so se pripravljali na veteranski masters. Vsi so se varno rešili. Po medijskih poročilih so številni gostje zbežali le v oblačilih, ki so jih imeli na sebi, ter za seboj pustili opremo, potne liste in osebne stvari.

V Čilu so tudi slovenski smučarji Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Martin Čater in Alen Hriberšek s trenerji. Trenutno so v El Coloradu vrhunske razmere za trening. Dobre pogoje nameravajo izkoristiti v celoti. V skladu z že prej sprejetim načrtom se bodo po koncu kampa v El Coloradu preselili v Nevados de Chillan, so za STA potrdili pri vodstvu reprezentance.

So pa bili prisiljeni poiskati novo namestitev v apartmajih, kajti najprej so imeli rezervirane sobe v zdaj uničenem hotelu. Gre sicer za tradicionalno poletno destinacijo slovenskih smukačev. Naraločnik, Čater in Hriberšek so nastopili tudi na tekmah nižjega ranga južnoameriškega pokala. Najbolj se je izkazal povratnik po poškodbi Naraločnik, ki je prejšnji teden na prvem od dveh superveleslalomov končal na tretjem mestu. V slovenskem štabu so za najboljšega Hrobata presodili, da lahko tekme za zdaj izpusti.                      

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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