Žan Kranjec bo v drugi vožnji napadal zmago, odstop Odermatta

Najboljši veleslalomisti na svetu se merijo na preizkušnji v Copper Mountainu. Dobro je svoj nastop opravil Žan Kranjec, ki bo po prvi vožnji na mestih, ki omogočajo boj za oder za zmagovalce. Odstopil je glavni favorit in zmagovalec prvega veleslaloma sezone Marco Odermatt.

Kranjec je štartal kot drugi, pred njim je v cilj prismučal Avstrijec Stefan Brennsteiner. Slovenec ni začel hitro, pri prvem vmesnem času je za konkurentom zaostajal 23 stotink. Na najtežjem delu je ujel ritem in na zadnjem vmesnem času zaostanek zmanjšal na 10 stotink.

Nekaj majhnih napak si je privoščil v zadnjem odseku proge, kjer je izgubil nekaj stotink, in v cilj prišel z zaostankom 26 stotink za Brennsteinerjem. Za njim je zaostalo veliko znanih imen, še najbližje je prišel Švicar Thomas Tumler, ki je v primerjavi z vodilnim izgubil 46 stotink.

Stefan Brennsteiner je na prvi progi izkoristil štartno številko ena. FOTO: Christian Petersen/AFP

Marco Odermatt je s svojim nastopom začel izvrstno, kazalo je, da bo v cilj prišel na prvem mestu, a je v drugem delu fizično zelo zahtevne proge storil napako in odstopil. Med člani elitne skupine veleslalomistov je precej zaostal tudi Lucas Pinheiro Braathen, ki je izgubil 76 stotink. Tik za njim je tudi Henrik Kristoffersen.

Veliko so v prvi vožnji izgubili Loic Meillard, Thibaut Favrot, Marco Shwarz in Filip Zubčić, ki bodo morali v drugi vožnji napadati mesta med deseterico. Konkretno sta se opekla Norvežana Timon Haugan (po izvrstnem začetku je odstopil) in Atle Lie McGrath, ki je storil veliko napako in zaostal skoraj štiri sekunde.

»Čaka nas prva tekma na novem prizorišču. Veselim se je, saj smo v preteklosti tu že veliko trenirali. Teren je lep. Ni preveč zahteven, ni prelahek. Obeta se super tekma,« je pred dnevi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Kranjec.

Prvi veleslalom letošnje sezone je bil na sporedu konec oktobra, ko je na ledeniku Rettenbach v Söldnu prav tako slavil Odermatt. Kranjec je tam z zaostankom sekunde in petih sekund končal kot deveti. Druga vožnja se začne ob 21.00 po slovenskem času.