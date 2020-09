V ekipi Ilke Štuhec je spet zavladal mir

Vse več hitrih disciplin

Smukaška svetovna prvakinja se želi letos vrniti na nekdanjo tekmovalno raven. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Začetek nad Söldnom

Slovenski alpski smučarji ključni del priprav na novo sezono opravljajo v Švici. Tam trenira tudi smukaška svetovna prvakinja, ki si je prejšnji teden vzela krajši premor po padcu brez hujših posledic. Konec tedna pa se bo vrnila na švicarske ledenike.V štabu slovenske specialistke za hitre discipline so zadovoljni s potekom vadbe. »Priprave so letos kar mirne, sploh glede na razmere v svetu in številne neznanke tudi v zvezi z izpeljavo tekmovalne sezone. Tudi Ilkin padec na veleslalomskem treningu, katerega posledica je bil udarec v rebra, ne predstavlja nadaljnjih ovir, saj so preiskave pokazale, da ni nič hujšega in dejansko govorimo samo o udarcu, ki terja nekaj dni počitka. Tudi zato je ekipa prišla za nekaj dni v Slovenijo, že v soboto pa se bo vrnila v Švico in nadaljevala priprave po ustaljenem tiru,« je zadnje dogajanje povzel, predstavnik Ilke Štuhec za medije.Za zdaj gre ekipi slovenske šampionke vse po načrtu. Letošnje poletje je bilo prvo po dolgem času, v katero je vstopila brez poškodb oziroma ni bilo zaznamovano z rehabilitacijo, zato je lahko povsem normalno trenirala. Po tehniki v treninge vse več vnašala tudi hitre discipline, torej njeno specialnost, s poudarkom na skokih.Zaradi novega koronavirusa je karavana alpskih smučarjev letos ostala brez vseh preizkušenj na drugi strani Atlantika. Vse tekme svetovnega pokala v ZDA in Kanadi so bile odpovedane, smučarji pa so ostali tudi brez priprav na južni polobli v Čilu in Argentini. Kar pomeni, da so se morale ekipe hitro prilagoditi in poiskati zamenjavo za južnoameriške treninge v Evropi.Razmere v Saas Feeju in Zermattu so najboljše možne v časih, ko se ne potuje prek Atlantika. Štuhčeva bo del priprav, ki bi jih jeseni naredila v ZDA, izpeljala na švicarskih ledenikih. Po soboti jo tako čaka najprej teden v Saas Feeju in nato še teden v Zermattu. Nato sledi vrnitev v Slovenijo in nato še en sklop snežnih priprav v Avstriji ali Švici, odvisno od razmer.Zaradi zamika v programu priprav bo Štuhčeva, kot sporočajo iz njene ekipe, izpustila tradicionalno predstavitev reprezentanc pred začetkom nove sezone, ki bo predvidoma 2. oktobra v Kranjski Gori. V Slovenji so trenutno tudi drugi člani alpskih smučarskih reprezentanc. Ekipe v tehničnih disciplinah –in– so opravile del priprav v Saas Feeju. Ekipa v moških hitrih disciplinah v moških hitrih disciplinah –in– pa se je po treningu na Stelviu odpravila v Saas Fee.Sezona svetovnega pokala 2020/21 se bo začela en teden prej kot ponavadi, 17. in 18. oktobra z veleslalomom na ledeniku Rettenbach nad Söldnom, kjer je bil Kranjec lani tretji. Najpomembnejše uvodne tekme nove sezone za Ilko Štuhec pa bodo decembra v St. Moritzu in Val d'Iseru. Vrhunec bo seveda februarsko svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, kjer bo napadala tretji zaporedni naslov smukaške prvakinje sveta.