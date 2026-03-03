V ekipo se vrača Ema Klinec

Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo konec tedna nadaljeval v Lahtiju. Glavna trenerja slovenskih reprezentanc Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta sporočila tekmovalce, ki bodo odpotovali na Finsko.

Spored na veliki skakalnici Salpausselkä bodo odprle skakalke, ki bodo imele prvo tekmo že v četrtek (ob 15.15 po srednjeevropskem času), drugo pa v petek (9.45). Ob Niki Prevc, vodilni v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, bodo naše barve v Lahtiju zastopale še Taja Bodlaj, Jerica Jesenko, Katra Komar, Nika Vodan in povratnica po zdravstvenih težavah Ema Klinec.

V petek (14.30) bodo imeli prvo od treh preizkušenj tudi skakalci, in sicer le z eno serijo (namesto odpadle konec novembra v Ruki). V soboto (17.00) bo še druga posamična tekma, v nedeljo (15.00) pa še superekipna preizkušnja. Slovenska reprezentanca se bo predstavila z isto peterico kot na Kulmu: ob nosilcu rumene majice Domnu Prevcu bodo tekmovali še Anže Lanišek, Žak Mogel, Rok Oblak in Timi Zajc.