V Engelbergu med Slovenci najboljši Anže Lanišek, kvalifikacije Nemcu

V Engelbergu so se končale kvalifikacije za tekmo svetovnega pokala smučarskih skakalcev. Dobil jih je Nemec Felix Hofmann, ki je s skokom 132 metrov za 0,8 točke premagal Avstrijca Jana Hörla, tretje mesto je zasedel še en Avstrijec Stefan Kraft.

Od Slovencev je bil najboljši Anže Lanišek, s skokom 129,5 metra je zasedel šesto mesto in za zmagovalcem zaostal za 11,2 točke. Timi Zajc je bil trinajsti (130,5 m, +15,4 točke), nosilec rumene majice vodilnega v seštevku Domen Prevc 22. (123,0 m, +23,7), Rok Oblak pa 34. (122,0 m, +32,3). Brez tekme je ostal Lovro Kos, ki je na 53. mestu tekmo zgrešil za slabi dve točki.

Tekma bo jutri na sporedu ob 16. uri. Na delu bodo tudi skakalke, kvalifikacije se bodo začele ob 13.00.