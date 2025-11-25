V Falunu se nasmihajo nove slovenske stopničke

Neomejen dostop | že od 14,99€
Slovenskemu skakalnemu asu Anžetu Lanišku odlično kaže po uvodni seriji tekme za svetovni pokal v Falunu. S skokom, dolgim 96 metrov, drži drugo mesto. V vodstvu je Stefan Kraft, ki je pristal pri novem rekordu srednje naprave Lugnet (97,5 m). Avstrijski šampion ima 5,2 točke naskoka pred 29-letnim Domžalčanom.
V finale so se od naših prebili tudi Domen Prevc (92 m), ki zaseda 17. mesto, ter Timi Zajc (91,5 m) in Roku Oblaku (91,5 m), ki sta se drug za drugim uvrstila na 21. oziroma 22. mesto.
Naš peti reprezentant Lovro Kos je – tako kot že minulo nedeljo v Lillehammerju – obstal v kvalifikacijah.
