Že četrta zaporedna zmaga za Avstrijko Hölzl

Avstrijka Chiara Hölzl, ki je vodila po prvi seriji tekme smučark skakalk v Hinzenbachu in na tem prizorišču slavila že včeraj, je dobila tudi današnjo preizkušnjo. Nobena izmed štirih Slovenk, ki so se nastopale v finalu, se ni uvrstila v prvo deseterico. Po prvi seriji je s 6. mestom najbolje kazalo Emi Klinec, ki pa je s finalnim skokom nekoliko pokvarila svojo uvrstitev. Izgubila je devet mest in tekmo končala na 15. mestu. Najboljše se je z 11. mestom izkazala Nika Križnar, Špela Rogelj je bila 19., Katra Komar pa 22.



Dober finalni skok je uspel še eni Avstrijki – Evi Pinkelnig, ki je z najboljšim finalnim skokom (88,5 m) z drugim mestom dopolnila popoln avstrijski dan. Tretje mesto in sploh prve stopničke v svetovnem pokalu pa je osvojila 19-letna Italijanka Lara Malsiner, ki nikoli ni bila višje od šestega mesta.



V kvalifikacijah sta obstali Maja Vtič in Jerneja Brecl.