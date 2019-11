V finalu Killingtona Meta Hrovat, Tina Robnik in Ana Bucik

AFP Tessa Worley iz Francije, Petra Vlhova iz Slovaške, Federica Brignone iz Italije, Američanka Mikaela Shiffrin in Novozelandka Alice Robertson na novinarski konferenci v Killingtonu. FOTO: Tom Pennington/AFP

V Killingtonu v ameriški zvezni državi Vermont je na sporedu drugi veleslalom za svetovni pokal alpskih smučark. Z nastopi po prvi vožnji so v slovenskem taboru lahko zadovoljni. Tri Slovenke so v finalu. Sedem desetink sekunde na devetem mestu zaostaja Meta Hrovat, Tina Robnik si je prismučala 16. izhodišče (+1,51), Ana Bucik je 23. (+1,91).Najhitrejšo linijo na prvi progi je ubrala Italijanka Marta Bassino (49,05), na drugem mestu je Slovakinja Petra Vlhova (+0,23). S startno številko 16 se je na tretje mesto zavihtela švicarska predstavnica Michelle Gisin (+0,29).Domača junakinja Mikaela Shiffrin je peta (+0,41). Shiffrinova ima v Killingtonu tri zmage, vendar pa so vse slalomske, na veleslalomsko še čaka.Pred Američanko se je uvrstila Francozinja Tessa Worley (+0,35), zmagovalka prvega veleslaloma na tem prizorišču pred tremi leti. Lanska zmagovalka Italijanka Federica Brignone je sedma (+0,59), Nemka Viktoria Rebensburg, ki je veleslalom v Killingtonu dobila pred dvema letoma, pa je šesta (+0,45).Razlike so majhne, v eni sekundi po vodilni se je uvrstilo deset tekmovalk.Novozelandska senzacija Alice Robinson, ki je presenetljivo zmagala na veleslalomski premieri sezone nad Söldnom, prve vožnje ni končala.Zato pa so za manjše presenečenje poskrbele tri tekmovalke. Specialistka za hitre discipline Italijanka Sofia Goggia (+1,34) je s startno številko 54 vpisala 15. čas. Francozinja Estelle Alphand (+1,55) je s startno številko 47 skočila na 17. mesto. Avstrijka Katharina Huber pa se je s številko 60 pognala na 21. mesto.Na startnem seznamu je bila tudi Maruša Ferk, ki pa se ni odločila za start.Druga vožnja s tremi Slovenkami na startu bo ob 19.00.