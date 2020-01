V Flachauu slalomski spektakel pod žarometi

Alpske smučarke so se iz Zauchenseeja, kjer so se merile v smuku in kombinaciji za svetovni pokal, premaknile v Flachauu, kjer se bodo ob 18. uri podale na prvo progo pod žarometi. Odprla ga bo Avstrijka, na štartu pa bodo tudi štiri slovenske smučarke.bo štartala s številko 20,ima številko 37, takoj za njo se bo po strmini pognala, iz ozadja pa bo finale napadala(67).Zanimivo bo videti slalomski dvoboj med zvezdnicamain. Slovakinja je zmagala na zadnjem slalomu v Zagrebu, v minuli sezoni pa je bila tekma v Flachauu edina, ki je v tej disciplini Shiffrinova ni dobila. Tudi tedaj je zmagala Vlhova.Finale bo na sporedu ob 20.45.