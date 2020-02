FOTO:V gorenjskem brlogu bodo lisičke občutile izjemno gnečo

Kranjska Gora

Štajersko-gorenjska naveza

Petro Vlhovo bo na Gorenjskem spremljala množica privržencev. Foto Tomi Lombar/Delo

Kljub pomanjkanju snega so v Kranjski Gori zadovoljni z zimsko sezono..

Sodelovanje prirediteljev Zlate Lisice in pokala Vitranc za zgled.

Prav posebna tekma za domačinko Meto Hrovat.

- Zgornjesavska dolina se v zimskem času prepleta med utripom vrhunskih športnih predstav in rekreativno-turističnega vsakdana. Ta zima pa je očitno posebna. Snega je komaj za vzorec, vseeno so namestitvene zmogljivosti v prihajajočih dneh šolskih počitnic polne, k stalnicama, pokalu Vitranc in planiškem prazniku v poletih, se je zdaj pridružila še Zlata lisica. Zato se Kranjski Gori obeta še bolj pisan konec tedna, kot bi bil sicer.Ko napoči v Zgornjesavski dolini doba zimskih počitnic, jo mnogi tu označijo kot »peti letni čas«. Ni več praznih postelj, gostinski lokali so zasedeni do zadnje mize, v trgovinah s spominki je nepopisna gneča, na smučarskih progah je živahno, da je kaj, v šolah smučanja ni prostih zmogljivosti. In četudi je narava v teh mesecih s snegom zelo skopa, se odgovorni v kraju niso prepustili obupu. Občina ima po zadnjih uradnih podatkih 5500 postelj v hotelih, turističnih apartmajih in zasebnih sobah in zdaj – kajpak tudi po zaslugi prihoda lisičk – so polno zasedene.»Drži, res pogrešamo naravni sneg, toda ne glede na to imamo polne sobe. In četudi gre za neobičajne razmere, obratuje 10 naprav, ob teh še otroška trakova v Kranjski Gori in Veliki dolini, s kompaktnim snegom je na voljo osem kilometrov urejenih prog za smučarski tek, deluje tudi tekaški center Rateče-Planica,« je potrdila, ki je pri turističnem društvu Kranjska Gora zadolžena za stike z javnostjo.Obenem se pri omenjenem društvu s številnimi partnerji v lokalni skupnosti prav zavoljo pomanjkanja tistih pravih zimskih užitkov trudijo, da gostom od vsepovsod ponudijo zanimiva predavanja, oglede filmov, ustvarjalne delavnice. In če bo šlo tako naprej, bo najbrž tudi v zimskem času treba razmišljati o obiskih Kekčeve dežele, silno priljubljene julijsko-avgustovske ponudbe, ko najmlajši od blizu spoznavajo junake nepozabnih Vandotovih zgodb.Toda ob vsej tej ponudbi je zdaj na paleti februarske Kranjske Gore tudi Zlata lisica. Nazadnje je tu gostovala pred dvema letoma, tik pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu. Lani je ostala v svojem pohorskem brlogu, v teh dneh je spet na Gorenjskem.»Res smo imeli že večkrat to tekmo pri nas, navsezadnje je najbolj pomembno spoznanje, da navzlic neugodnim vremenskim razmeram dogodek ostane v Sloveniji. In to kar dosežejo mariborski prireditelji skupaj z našimi, ki sicer pripravljajo pokal Vitranc, je že edinstveno v Evropi. Res smo lahko ponosni, Slovenci potrjujemo, da znamo stopiti skupaj, ko je potrebno,« ni skrivala zadovoljstva omenjena turistična delavka, seveda pa bi bila še bolj nasmejana, če bi bilo mogoče tudi bogat spremljevalni program s Štajerskega preseliti na Gorenjsko.A tega v zadnjem hipu ni mogoče storiti zaradi stroge črke zakona o pravočasnem prijavljanju dogodkov. Ne glede na to v Zgornjesavski dolini ostajajo prepričani o novi promociji za kraj tudi po zaslugi tega sprva nepričakovanega gostovanja najboljših smučark svetovne karavane.Med njimi bodo med domačim občinstvom posebne pozornosti deležne slovenske lisičke, Meti Hrovat, ki je doma le nekaj minut hoje od znamenite podkorenske strmine, se tako ponuja priložnost napada na visoko uvrstitev pred hišnim pragom. Kot tukaj že pred dvema letoma in nazadnje še bolj vidno denimo v Zagrebu in Flachauu pa gre pričakovati tudi izjemen obisk navijačevŠportnica leta na Slovaškem je »obnorela« deželo pod Tatrami, tako vzneseno so Slovaki v preteklosti spremljali le še nastope hokejske reprezentance in nekatere podvige kolesarjaPetrini rojaki pa so tako čez noč morali odpovedati zdavnaj rezervirane namestitve pod Pohorjem in se prepustiti boju za še zadnje proste postelje od Mojstrane do Rateč. A tako kot smučarkam tudi mnogim med njimi ne preostane drugega kot v prihajajočem koncu tedna prespati na Bledu, v Radovljici, Beljaku, Trbižu ...