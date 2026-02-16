  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

V gostem sneženju za konec izginile slovenske želje

Sklepno olimpijsko skakalno tekmo moških dvojic prekinilo sneženje, zmagala je Avstrija, Sloveniji 5. mesto.
Domen Prevc se vrača domov z zlatima kolajnama, tokrat pa mu v navezi z Anžetom Laniškom ni šlo po željah. FOTOGRAFIJI: Matej Družnik/Delo
Galerija
Domen Prevc se vrača domov z zlatima kolajnama, tokrat pa mu v navezi z Anžetom Laniškom ni šlo po željah. FOTOGRAFIJI: Matej Družnik/Delo
Siniša Uroševič
16. 2. 2026 | 23:33
3:52
A+A-

Pike na i v olimpijskem skakalnem Predazzu za sicer odličen slovenski tabor ni bilo. Po štirih kolajnah v naši vrsti je sledila še tekma dvojic. Končala se je nenavadno, v močnem sneženju in s prekinjeno zadnjo tretjo serijo, tako da so obveljali izidi po dveh tretjinah načrtovane tekme. Olimpijskega naslova sta se veselila Avstrijca Jan Hörl in Stefan Embacher, slovenska aduta Anže Lanišek in Domen Prevc sta zasedla 5. mesto.

Predazzo, kraj v dolini Fiemme ob vznožju smučišč in blizu slovitega vrha Alpe Cermis, kjer svetovna smetana smučarskega teka z zahtevnim vzponom tradicionalno sklene novoletno turnejo, je za slovenske smučarske skoke posebej zapisan že od osamosvojitvenega leta 1991 in zlate kolajne Francija Petka na svetovnem prvenstvu. Zgodba o slovenskem uspehu se je nadaljevala s Petrom Prevcem v glavni vlogi na prvenstvu 22 let pozneje, prav veličastno nadaljevanje pa je pisal novi rod na teh olimpijskih igrah. Domen Prevc je osvojil zlato olimpijsko kolajno, mešana ekipa prav tako, Nika Prevc, vodilna skakalka sezone, pa se je vrnila domov še s posamičnima kolajnama – srebrno in bronasto.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Robert Hrgota po tekmi: Ah, to malo boli ...

Slovenska skakalna asa sta ostala brez želenega olimpijskega odličja na superekipni preizkušnji dvojic v Predazzu.
Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 17:54
Preberite več
Premium
Razno
Smučarski skoki

Nika Prevc z dragocenimi izkušnjami, Jurij Tepeš tega ni pričakoval

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc zaokrožila svojo zbirko kolajn na OI v Italiji. Zdaj še ni čas za sprostitev. Že jutri spet na treningu.
Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 15:28
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Fotoutrinki

Domen Prevc junak slovenske veselice v Predazzu (FOTO, VIDEO)

V poznem sobotnem večeru, ki se je že prevesil v nedeljsko jutro, je za kratek čas slovenske navijače nagovoril tudi junak posamične tekme Domen Prevc.
Nejc Grilc, Matej Družnik 15. 2. 2026 | 07:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

Cortina-Milano 2026zimske olimpijnske igreAnže LanišekDomen Prevcsmučarski skoki

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Šport  |  Zimski športi
smučarski skoki

V gostem sneženju za konec izginile slovenske želje

Sklepno olimpijsko skakalno tekmo moških dvojic prekinilo sneženje, zmagala je Avstrija, Sloveniji 5. mesto.
S prizorišča:Siniša Uroševič 16. 2. 2026 | 23:33
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Lindsey Vonn zapustila bolnišnico: Počasi se vračam v življenje

Ameriška superzvezdnica Lindsey Vonn je po več operacijah končno zapustila bolnišnico v Italiji. Čaka jo pot domov čez Atlantik.
16. 2. 2026 | 21:07
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
ZDA

Razkritje Epsteinovih dosjejev ni odpravilo dvomov

Mnogi so upali na dokaze o vpletenosti predsednika Trumpa, a se morajo bolj zagovarjati vidni demokrati in njihovi privrženci.
Barbara Kramžar 16. 2. 2026 | 20:09
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V Piranu poplavlja morje, opozarjajo na dodatno povišanje gladine (VIDEO)

Na Občini Piran razmere spremljajo v sodelovanju s pristojnimi službami. Občane pozivajo k previdnosti na območjih, kjer lahko pride do zastajanja vode.
16. 2. 2026 | 19:33
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Slovo

Umrl je legendarni igralec Robert Duvall

Pri 95 letih je umrl večkrat nagrajeni igralec, znan po filmih Boter in Apokalipsa zdaj.
16. 2. 2026 | 19:26
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
ZDA

Razkritje Epsteinovih dosjejev ni odpravilo dvomov

Mnogi so upali na dokaze o vpletenosti predsednika Trumpa, a se morajo bolj zagovarjati vidni demokrati in njihovi privrženci.
Barbara Kramžar 16. 2. 2026 | 20:09
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V Piranu poplavlja morje, opozarjajo na dodatno povišanje gladine (VIDEO)

Na Občini Piran razmere spremljajo v sodelovanju s pristojnimi službami. Občane pozivajo k previdnosti na območjih, kjer lahko pride do zastajanja vode.
16. 2. 2026 | 19:33
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Slovo

Umrl je legendarni igralec Robert Duvall

Pri 95 letih je umrl večkrat nagrajeni igralec, znan po filmih Boter in Apokalipsa zdaj.
16. 2. 2026 | 19:26
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste vedeli, kako se na tekme pripeljejo naši hokejisti? (video)

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo