V gostem sneženju za konec izginile slovenske želje

Pike na i v olimpijskem skakalnem Predazzu za sicer odličen slovenski tabor ni bilo. Po štirih kolajnah v naši vrsti je sledila še tekma dvojic. Končala se je nenavadno, v močnem sneženju in s prekinjeno zadnjo tretjo serijo, tako da so obveljali izidi po dveh tretjinah načrtovane tekme. Olimpijskega naslova sta se veselila Avstrijca Jan Hörl in Stefan Embacher, slovenska aduta Anže Lanišek in Domen Prevc sta zasedla 5. mesto.

Predazzo, kraj v dolini Fiemme ob vznožju smučišč in blizu slovitega vrha Alpe Cermis, kjer svetovna smetana smučarskega teka z zahtevnim vzponom tradicionalno sklene novoletno turnejo, je za slovenske smučarske skoke posebej zapisan že od osamosvojitvenega leta 1991 in zlate kolajne Francija Petka na svetovnem prvenstvu. Zgodba o slovenskem uspehu se je nadaljevala s Petrom Prevcem v glavni vlogi na prvenstvu 22 let pozneje, prav veličastno nadaljevanje pa je pisal novi rod na teh olimpijskih igrah. Domen Prevc je osvojil zlato olimpijsko kolajno, mešana ekipa prav tako, Nika Prevc, vodilna skakalka sezone, pa se je vrnila domov še s posamičnima kolajnama – srebrno in bronasto.