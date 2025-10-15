V Hinzenbachu ognjeni krst velenjskega upa

Velika nagrada pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) se bo konec tedna nadaljevala na srednji skakalnici v Hinzenbachu, kjer bo ognjeni krst med svetovno elito prestal 18-letni Enej Faletič. Mladinski državni prvak iz SSK Velenje si je vpoklic v ekipo prislužil z zelo dobrimi nastopi v letošnjem poletju, v katerem se je med drugim veselil tudi skupne zmage v alpskem pokalu.

Ob Faletiču bodo pripravljenost v Zgornji Avstriji med slovenskimi smučarskimi skakalci preverili tudi Lovro Kos, Anže Lanišek in Timi Zajc, medtem ko bo svetovni rekorder Domen Prevc iz naše reprezentance A v soboto in nedeljo tekmoval na dvodnevni prireditvi za celinski pokal v Klingenthalu, kjer bosta prav tako kot v Hinzenbachu na sporedu dve tako imenovani hibridni preizkušnji na ledeni smučini in plastičnem doskočišču.

Enej Faletič se bo prvič dokazoval med svetovno elito. FOTO: SSK Velenje

»Z zanimanjem se odpravljamo na tekme konec tega tedna. Skokov na ledeni smučini še nimamo, tako da bodo to za nas prvi v tej sezoni. Enej Faletič si je priložnost zaslužil po odličnih skokih v tem poletju, za Domna Prevca pa vemo, da mu naprava v Klingenthalu zelo ustreza, zato se nam zdi smiselno, da se bo udeležil tamkajšnjih tekem za celinski pokal,« pojasnil glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota.