V Hinzenbachu ognjeni krst velenjskega upa

Velika nagrada pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) se bo konec tedna nadaljevala na srednji skakalnici v Hinzenbachu, kjer bo ognjeni krst med svetovno elito prestal 18-letni Enej Faletič. Mladinski državni prvak iz SSK Velenje si je vpoklic v ekipo prislužil z zelo dobrimi nastopi v letošnjem poletju, v katerem se je med drugim veselil tudi skupne zmage v alpskem pokalu.
Ob Faletiču bodo pripravljenost v Zgornji Avstriji med slovenskimi smučarskimi skakalci preverili tudi Lovro Kos, Anže Lanišek in Timi Zajc, medtem ko bo svetovni rekorder Domen Prevc iz naše reprezentance A v soboto in nedeljo tekmoval na dvodnevni prireditvi za celinski pokal v Klingenthalu, kjer bosta prav tako kot v Hinzenbachu na sporedu dve tako imenovani hibridni preizkušnji na ledeni smučini in plastičnem doskočišču.
»Z zanimanjem se odpravljamo na tekme konec tega tedna. Skokov na ledeni smučini še nimamo, tako da bodo to za nas prvi v tej sezoni. Enej Faletič si je priložnost zaslužil po odličnih skokih v tem poletju, za Domna Prevca pa vemo, da mu naprava v Klingenthalu zelo ustreza, zato se nam zdi smiselno, da se bo udeležil tamkajšnjih tekem za celinski pokal,« pojasnil glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota.
