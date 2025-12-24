  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    V hotelu se je ustavilo srce športnika s srčno težavo

    V italijanskem mestu Lavaze so našli mrtvega norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkena, ki se je v svetovni pokal na tekmovališča vrnil v tej sezoni.
    Sivert Guttorm Bakken je bil v tej sezoni 13. v skupnem seštevku svetovbnega pokala. FOTO: Olivier Chassignole/AFP
    Galerija
    Sivert Guttorm Bakken je bil v tej sezoni 13. v skupnem seštevku svetovbnega pokala. FOTO: Olivier Chassignole/AFP
    Š. R., STA
    24. 12. 2025 | 07:20
    24. 12. 2025 | 07:20
    0:28
    A+A-

    Norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkena so danes v hotelski sobi v italijanskem mestu Lavaze našli mrtvega, poročajo tuje tiskovne agencije, med njimi tudi AFP. Vzrok smrti 27-letnika po informacijah Norveške smučarske zveze še ni znan.

    »Naše misli so v prvi vrsti z njegovo družino in prijatelji, tako na Norveškem kot v tujini. Trenutno sodelujemo z italijanskimi organi pregona, ki preiskujejo vzrok smrti,« je ob tem dejal vršilec dolžnosti generalnega sekretarja norveške zveze Emilie Nordskar.

    Italijanski organi pregona bodo v času preiskave zaslišali njegove reprezentančne kolege, s katerimi je bil Guttorm Bakken na pripravah v Italiji, ter sorodnike, je pisala AFP.

    Bakken je v svetovnem pokalu zabeležil eno zmago, slavil je v sezoni 2021/22 v skupinskem startu v domačem Oslu, letos pa je bil na začetku sezone četrti na individualni tekmi na 20 km v švedskem Östersundu, pretekli konec tedna pa je bil peti v sprintu v Annecyju. Bil je 13. v skupnem seštevku.

    Po sezoni 2021/22 je moral začasno prekiniti kariero zaradi težav s srcem. Po dolgotrajni odsotnosti se je letos vrnil v norveško ekipo za svetovni pokal, v lanski pa je bil del norveških ekip na nižji ravni tekmovanj.

    Bakken je bil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi te dni na višinskih pripravah v mestu Lavaze, kjer so se pripravljali na nadaljevanje sezone po novem letu.

    Sezona svetovnega pokala se bo nadaljevala med 8. in 11. januarjem v nemškem Oberhofu.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Velik šok za Poljake: v 38. letu umrl nekdanji mladinski svetovni prvak

    Na Poljskem žalujejo za Mateuszem Rutkowskim, ki je veljal za izjemno nadarjenega smučarskega skakalca, celo za naslednika legendarnega Adama Malysza.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2024 | 19:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova metoda zdravljenja

    Do strdkov v najglobljih kotičkih pljuč

    Do sedaj je Slovenija pošiljala paciente na izjemno zahtevno operacijo pljuč na Dunaj, odslej jih zdravimo v UKC Ljubljana.
    Milena Zupanič 27. 10. 2023 | 06:00
    Preberite več
    Polet
    Endorfini in tek

    Tek je pol zdravja, tek je antidepresiv

    Med veselim decembrom vas ne bi smeli moriti z depresijo, ampak. Če se v glavi ne počutite dobro, obujte tekaške copate in pojdite ven.
    Miroslav Cvjetičanin 20. 12. 2022 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kdaj moramo začeti skrbeti za srce?

    20, 40 ali 60 let? Kdaj je pravi trenutek, da začnemo skrbeti za zdravje srca? Odgovor vam ponudi zdravstvena raziskava Huawei.
    Promo Delo 15. 11. 2022 | 12:04
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nacionalni stanovanjski program

    Dajatve tudi na prazna stanovanja

    V javno obravnavo gre nov dokument, o različnih ukrepih bo potekala razprava.
    Nejc Gole 23. 12. 2025 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izraelski analitik: Ubili smo tisoče otrok in ustvarili tisoče in tisoče sirot

    Nekdanji častnik Jehuda Šaul o slabostih Trumpovega mirovnega načrta in razlogih, zakaj groze v Gazi še zdaleč ni konec.
    Boštjan Videmšek 22. 12. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo. Kaj vas lahko reši? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Boštjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    biatlonsmrtSiveert Guttorm Bakkensrčne težave

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Iz Celja v Olomouc

    Danijel Šturm napolnil blagajno, ki jo bo izpraznil Svit Sešlar

    Slovenski nogometni reprezentant bo po vsega pol sezone pri Celju kariero nadaljeval v češkem prvoligašu Sigmi Olomouc. Rekordna odškonina.
    24. 12. 2025 | 07:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruska obrambna industrija

    Direktor ruske orožarske tovarne se je zažgal v središču Moskve

    75-letni Vladimir Arsenjev, direktor moskovskega podjetja Volna – Centralni znanstvenoraziskovalni inštitut, se je pred Kremljem polil z bencinom in se zažgal.
    24. 12. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Tragedija na pripravah

    V hotelu se je ustavilo srce športnika s srčno težavo

    V italijanskem mestu Lavaze so našli mrtvega norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkena, ki se je v svetovni pokal na tekmovališča vrnil v tej sezoni.
    24. 12. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Božični večer

    Božični večer prinaša polnočnice, sneženje in prometne izzive

    Kristjani po vsem svetu bodo zvečer s polnočnicami pričakali božič, praznik, s katerim obeležujejo rojstvo Jezusa Kristusa.
    24. 12. 2025 | 06:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Boštjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Tragedija na pripravah

    V hotelu se je ustavilo srce športnika s srčno težavo

    V italijanskem mestu Lavaze so našli mrtvega norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkena, ki se je v svetovni pokal na tekmovališča vrnil v tej sezoni.
    24. 12. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Božični večer

    Božični večer prinaša polnočnice, sneženje in prometne izzive

    Kristjani po vsem svetu bodo zvečer s polnočnicami pričakali božič, praznik, s katerim obeležujejo rojstvo Jezusa Kristusa.
    24. 12. 2025 | 06:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Boštjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Američani ali Kitajci? Evropa išče tretjo možnost

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Prav zanimiv spa v Zagrebu

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo