V Idreju Fjallu zmagi Bohnackerju in Naeslundovi

Zmagovalca druge tekme za svetovni pokal v smučarskem krosu v švedskem Idreju Fjallu sta Nemec Daniel Bohnacker in Švedinja Sandra Naeslund. Slovenski smučar Filip Flisar, ki se je v soboto poškodoval pri padcu, tokrat ni nastopil, v finale se v kvalifikacijah niti ni uvrstil.



Nemec je bil v velikem finalu hitrejši od vodilnega v svetovnem pokalu Kanadčana Kevina Druryja, sobotnega zmagovalca Švicarja Ryana Regeza in olimpijskega prvaka Kanadčana Bradyja Lemana. Naeslundova, vodilna v svetovnem pokalu, pa se je Švicarki Fanny Smith oddolžila za sobotni poraz, tretje mesto je zasedla olimpijska prvakinja iz Sočija 2014 Kanadčanka Marielle Thompson.



Bohnacker je zabeležil drugo zmago v karieri, prvič je zmagal pred devetimi leti, Naeslundova pa 15. v karieri in tretjo letošnjo.