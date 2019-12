V Kanadi in ZDA vzponi in padci za Slovence, zdaj na vrsti Ilka

10.

mesto Mete Hrovat na veleslalomu v ZDA je najboljša slovenska smučarska uvrstitev konec tedna

Shiffrinova deklasirala tekmice



Superveleslalom postavil Pen

Martin Čater je na smuku v Kanadi, svoji prvi tekmi po poškodbi kolena, vknjižil točke, v superveleslalomu pa je edini slovenski predstavnik med 30 bil Boštjan Kline. FOTO: Usa Today Sports

Odštevanja je konec. Prvo ime slovenskega alpskega smučanjase bo jutri na prvem uradnem treningu pred petkovo smukaško preizkušnjo za svetovni pokal prvič po devetih mesecih oziroma prvič po poškodbi kolena spet soočila s tekmicami. Medtem ko si je pred smukaško premiero sezone privoščila kratek predah v Kaliforniji, so se njene reprezentančne kolegice merile v tehničnih disciplinah v ZDA.Po ekipni ničli na slalomu v Leviju se je slovenska vrsta odgovornega trenerjaznašla pred psihološkim preizkusom. Predvsem, v minuli zimi zmagovalka seštevka za vzhajajočo zvezdo na svetovni ravni, je potrebovala potrditev, saj se je v ZDA odpravila brez osvojene točke. Kranjskogorka se je zbrala za sobotni veleslalom v Killingtonu, v tretjem poskusu sezone iztržila 10. mesto in dosegla najboljšo uvrstitev te zime za žensko reprezentanco.»Od srca se mi je odvalil en majhen kamen. Zelo sem vesela, da sem končno sestavila dva solidna nastopa, kar je dobra popotnica za naslednje tekme, na katerih bom lahko smučala sproščeno,« je edina slovenska veleslalomska prvokategornica priznala, da ji je bilo po spodrsljajih v Söldnu in Leviju težko. A že dan pozneje, na današnjem slalomu, se ji je spet vse podrlo, saj je odstopila že na prvi progi. Bilanca sezone? Štiri tekme, trije odstopi. »Nismo pobrali, kar bi lahko. Moramo delati naprej,« trener Slivnik pri vseh dekletih pogreša več smučarske sproščenosti.Edina med trideseterico najboljših na obeh ameriških tekmah je bilaz 19. mestom v slalomu in 23. v veleslalomu, osvojila je točkovne drobtinice, a za Primorko, ki se je v zadnjih dveh sezonah iskala, so to uvrstitve, ki so temelj za novo poglavje, v katerem si želi poseči višje. Na precej boljše rezultate meri tudi, 24. na sobotnem veleslalomu: »Preveč napak. Skušala se bom nekaj naučiti in iz tega potegniti nekaj pozitivnega,« je razmišljala povratnica po poškodbi kolena.Prav nobene ovire pa ne pozna Američanka, prva zvezdnica belih strmin, ki je na obeh tekmah pred domačimi navijači stopila na stopničke – v veleslalomu na tretjo, v slalomu na najvišjo in se z 62. karierno zmago v svetovnem pokalu na 2. mestu večne lestvice izenačila z avstrijsko legendo. Pred njo je le še sveža upokojenka, ki ima 20 zmag več. Shiffrinova je včeraj v svojem zunajserijskem slogu uprizorila dva izjemna nastopa, bila je hitra in napadalna. Pred drugouvrščeno Slovakinjo Petro Vlhovo je imela kar 2 sekundi in 29 stotink prednosti!Uvodne moške tekme sezone v hitrih disciplinah se niso razpletle povsem po željah slovenske reprezentance, a kljub temu je moč v njih poiskati spodbudne smernice.je z 20. mestom v smuku osvojil svoje prve točke v Lake Louise, na prizorišču, ki slovenski vrsti nikoli ni zares ustrezalo,je okusil tekmovalni utrip prvič po poškodbi kolena in zasedel 26. mesto.Superveleslalomsko progo je na včerajšnji tekmi na kanadskem snegu postavil odgovorni trener v slovenski vrsti, vendar njegovi tekmovalci rezultatsko te prednosti niso izkoristili. Edini, ki si je prismučal točke, je bilna 29. mestu. Najbolj je proga ustrezala Avstrijcu, medtem ko je sobotni smuk dobil Nemec, za katerega je bila to prva tekma po poškodbi, ki mu je prekrižala načrte lani ob tem času v Koloradu in mu vzela sezono.Moška karavana se premika zdaj prav tja, kjer bodo ob koncu tedna preizkušnji v obeh hitrih disciplinah in veleslalom. Slovensko smučanje bo imelo poleg Štuhčeve v Kanadi konec tedna v ZDA v igri za visoka mesta tudi Žana Kranjca, tretjega z uvodnega veleslaloma v Söldnu.