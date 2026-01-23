V Kitzbühelu skoraj hudo padel, a se je neverjetno rešil (VIDEO)

Norveški alpski smučar Adrian Smiseth Sejersted je trikrat v svoji karieri prišel na oder za zmagovalce, medaljo ima tudi s svetovnega prvenstva, a najbolj je zaslovel po izjemni rešitvi na tokratnem superveleslalomu v Kitzbühelu, ki ga je sicer dobil Švicar Marco Odermatt.

Sejersted se je na progo podal s štartno številko 17, že hitro pa je zašel v hude težave. Pri »kmetiji« je storil napako, zarobilo mu je smučko, tik pred skokom pa se ni uspel postaviti nazaj na obe nogi, zato je poletel v spektakularnem položaju. Po čudežu (in zaradi izjemne moči ter tehnike) je po skoku uspel pristati na le eno nogo, a tudi takrat še ni bil izven nevarnosti. Vseeno mu je uspelo ujeti naslednja vrata, v cilju pa je tako prejel skorajda več čestitk od zmagovalca Odermatta.

A Sejersted ni le elegantno rešil hude napake. Ta mu je očitno dala dovolj adrenalina, s katerim je izvrstno odsmučal do cilja in prišel do zanj odličnega petega mesta. Tretje mesto, ki ga je osvojil Stefan Babinsky, je zgrešil za pičlih enajst stotink sekunde, slovenskega tekmovalca Miho Hrobata, ki je sicer smučal solidno, pa je prehitel za dobrih šest desetink sekunde.

Jutri je na legendarni progi Streif na sporedu še smuk za pokal Lauberhorn, verjetno najprestižnejša tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju. Dekleta bodo tekmovale na Češkem, v Špindlerjevem mlinu bosta Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič nastopili v veleslalomu.