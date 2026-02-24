V končnico hokejisti Olimpije vstopajo s pomembno okrepitvijo

Hokejska Olimpija je po poškodbi vratarja Lukaša Horaka pripeljala okrepitev med vratnici. Po novem bo dres Ljubljančanov nosil kanadski čuvaj mreže Dustin Tokarski, ki ima za seboj bogato kariero v severnoameriških ligah.

Leta 2008 ga je po osvojenem naslovu mladinskega svetovnega prvaka s kanadsko reprezentanco na naboru lige NHL v petem krogu izbrala Tampa. V tej sezoni je bil član kluba Löwen Frankfurt, ki nastopa v elitni nemški ligi.

»Po dobrem rednem delu sezone ničesar ne želimo prepuščati naključju. Poškodba prvega vratarja je seveda velik udarec in zato smo iskali vratarja, ki ima izkušnje z igranjem na najvišjih ravneh in igranjem pomembnih oziroma izločilnih tekem. Dustin to nedvomno je,« je dejal direktor Olimpije Anže Ulčar.