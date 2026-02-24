  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

V končnico hokejisti Olimpije vstopajo s pomembno okrepitvijo

Po poškodbi prvega vratarja Lukaša Horaka se je vodstvo Olimpije odzvalo in pripeljalo izkušeno okrepitev.
Hokejisti Olimpije imajo v končnici visoke načrte. FOTO: Domen Jančič
Hokejisti Olimpije imajo v končnici visoke načrte. FOTO: Domen Jančič
Š. R., STA
24. 2. 2026 | 18:41
1:17
Hokejska Olimpija je po poškodbi vratarja Lukaša Horaka pripeljala okrepitev med vratnici. Po novem bo dres Ljubljančanov nosil kanadski čuvaj mreže Dustin Tokarski, ki ima za seboj bogato kariero v severnoameriških ligah.

Arrivederci Italia, bonjour France*

Leta 2008 ga je po osvojenem naslovu mladinskega svetovnega prvaka s kanadsko reprezentanco na naboru lige NHL v petem krogu izbrala Tampa. V tej sezoni je bil član kluba Löwen Frankfurt, ki nastopa v elitni nemški ligi.

»Po dobrem rednem delu sezone ničesar ne želimo prepuščati naključju. Poškodba prvega vratarja je seveda velik udarec in zato smo iskali vratarja, ki ima izkušnje z igranjem na najvišjih ravneh in igranjem pomembnih oziroma izločilnih tekem. Dustin to nedvomno je,« je dejal direktor Olimpije Anže Ulčar. 

