Zimski športi

V kraljevskem teku za slovo od OI najboljša Ebba Andersson

Program olimpijskih iger se končuje, v kraljevski disciplini smučarskega teka je na 50 km slavila Švedinja Ebba Andersson. Neža Žerjav končala na 35. mestu.
Nosilke kolajn v kraljevski disciplini. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Nosilke kolajn v kraljevski disciplini. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Š. R., STA
22. 2. 2026 | 13:12
Švedska smučarska tekačica Ebba Andersson je prepričljivo zmagala na prvi ženski 50-kilometrski preizkušnji na olimpijskih igrah. V cilju je za dobri dve minuti ugnala Norvežanko Heidi Weng, slabih sedem minut pa je za bronasto kolajno presenetljivo zaostala Švicarka Nadja Kälin. Edino Slovenko Nežo Žerjav je najboljša ujela dva kroga pred koncem.

Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

Švedska je kljub odsotnosti njihove prve junakinje iger Fride Karlsson in sprinterke Jonne Sundling potrdila status prve ženske reprezentance letošnjih ZOI. Sploh prvič pa je katera od tekmovalk iz te države postala olimpijska prvakinja na najdaljši razdalji.

Že od samega začetka je zaradi močnega ritma najboljših skupina 40 tekmovalk na startu začela razpadati, že po slabih desetih kilometrih pa sta bili v ospredju le še Anderssonova in Wengova. Po 21 km sta imeli minuto naskoka pred tekmicami, po 30 km pa je sama nadaljevala Švedinja in hitro povečevala prednost.

Ciljno črto je prečkala 2:15 minute pred Wengovo in osvojila četrto kolajno na letošnjih ZOI. Ob tem ima še tri srebrne kolajne. Za Wengovo je bila to tretja kolajna na letošnjih igrah, osvojila je še zlato v štafeti in bron v skiatlonu.

Princesa pokazala ulov, Mikaela v pižami, Dončić med zvezdami (FOTO)

V ozadju se je odvijal taktičen boj za bron med šesterico tekačic, presenetljivo pa je do brona prišla 24-letna Kälinova. Ciljno črto je prečkala 6:41 minute za zmagovalko. Švicarka je na igrah osvojila srebro v ekipnem sprintu. Za las sta brez kolajne ostali Norvežanka Kristin Fosnaes in Američanka Jessie Diggins.

Od Slovenk je bila na startu le Neža Žerjav, ki je večino časa tekla pri dnu uvrščenih. Do cilja ni prišla, potem ko jo je pred zadnjima dvema krogoma po slabih 40 km ujela Andersson. Žerjav je preizkušnjo končala na 35. mestu.

Zimski športi
Milano Cortina 2026

Predsednik FIS jasen: Družina Prevc je svetovna zgodba o uspehu

V slovenski hiši v Cortini je gostoval John Eliasch, prvi mož mednarodne smučarske zveze, ki je navdušen nad družino slovenskih skakalnih šampionov.
22. 2. 2026 | 10:47
Nedelo
Najbolje plačani olimpijci

Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
Hokej na ledu

Nekdanji hokejski velikan udaril po sodnikih na OI: Kakšna šala!

V športnih krogih še vedno odmeva včerajšnja tesna zmaga Kanadčanov v olimpijskem polfinalu nad Finci.
Miha Šimnovec 21. 2. 2026 | 17:40
Instašport

Princesa pokazala ulov, Mikaela v pižami, Dončić med zvezdami (FOTO)

Minuli teden v športnem svetu je zaznamovala vrnitev lige prvakov, olimpijske igre so še vedno v ospredju, prav tako tudi Luka Dončić.
21. 2. 2026 | 15:00
Los Angeles 2028

Pau Gasol ima zanimivo novo službo, ga mika mesto predsednika?

Predstavnik športnikov v izvršnem odboru olimpijskih iger 2028 bo Pau Gasol. Pred njim je to delo opravljala Kirsty Coventry, predsednica MOK.
Nejc Grilc 21. 2. 2026 | 11:03
Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
Intervju

Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

»Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
Incident

Golob: Napad iz tujine, a slovenski naročnik

Stranka je dogodek že prijavila Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta.
21. 2. 2026 | 14:12
Liga NBA

Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

Že 30 let ni nihče v ligi NBA ponovil dosežka, ki je uspel Los Angeles Lakers. Dončić, James in Reaves naposled brez zdravstvenih težav, danes derbi.
Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 05:00
Več iz teme

Milano Cortina 2026smučarski tekNeža ŽerjavEbba Anderssonolimpijske igre

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

