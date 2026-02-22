V kraljevskem teku za slovo od OI najboljša Ebba Andersson

Švedska smučarska tekačica Ebba Andersson je prepričljivo zmagala na prvi ženski 50-kilometrski preizkušnji na olimpijskih igrah. V cilju je za dobri dve minuti ugnala Norvežanko Heidi Weng, slabih sedem minut pa je za bronasto kolajno presenetljivo zaostala Švicarka Nadja Kälin. Edino Slovenko Nežo Žerjav je najboljša ujela dva kroga pred koncem.

Švedska je kljub odsotnosti njihove prve junakinje iger Fride Karlsson in sprinterke Jonne Sundling potrdila status prve ženske reprezentance letošnjih ZOI. Sploh prvič pa je katera od tekmovalk iz te države postala olimpijska prvakinja na najdaljši razdalji.

Že od samega začetka je zaradi močnega ritma najboljših skupina 40 tekmovalk na startu začela razpadati, že po slabih desetih kilometrih pa sta bili v ospredju le še Anderssonova in Wengova. Po 21 km sta imeli minuto naskoka pred tekmicami, po 30 km pa je sama nadaljevala Švedinja in hitro povečevala prednost.

Ciljno črto je prečkala 2:15 minute pred Wengovo in osvojila četrto kolajno na letošnjih ZOI. Ob tem ima še tri srebrne kolajne. Za Wengovo je bila to tretja kolajna na letošnjih igrah, osvojila je še zlato v štafeti in bron v skiatlonu.

V ozadju se je odvijal taktičen boj za bron med šesterico tekačic, presenetljivo pa je do brona prišla 24-letna Kälinova. Ciljno črto je prečkala 6:41 minute za zmagovalko. Švicarka je na igrah osvojila srebro v ekipnem sprintu. Za las sta brez kolajne ostali Norvežanka Kristin Fosnaes in Američanka Jessie Diggins.

Od Slovenk je bila na startu le Neža Žerjav, ki je večino časa tekla pri dnu uvrščenih. Do cilja ni prišla, potem ko jo je pred zadnjima dvema krogoma po slabih 40 km ujela Andersson. Žerjav je preizkušnjo končala na 35. mestu.