V Kranjsko Goro vabljeni vsi, ki nimajo povišane temperature in ne kašljajo

Kranjska Gora – V Kranjski Gori nestrpno pričakuje karavano alpskih smučarjev, ki se bodo 14. in 15. marca merili na veleslalomu in slalomu za svetovni pokal. Obiskovalci so na smučarski spektakel v Kranjsko Goro toplo vabljeni. Brezplačno je ogled tekem možen z večjo slovensko zastavo. Letošnje tekmovanje bo potekalo v znamenju zdravstvenih navodil.



Kranjskogorski prireditelji pozorno spremljajo dogajanje v državi in neposredni soseščini in bodo ravnali v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ministrstva za zdravje in Mednarodno smučarsko zvezo, ki je 59. tekmovanju za pokal Vitranc že v četrtek prižgala zeleno luč.



Za varnost in zdravje obiskovalcev in udeležencev tekmovanja ter preprečevanje širjenja okužbe bodo poskrbeli z različnimi ukrepi. Namestili bodo razkuževalnike, dodatne toaletne prostore ter šotor za posebno medicinsko ekipo za obiskovalce.

Za tekmovalce bodo uredili ločene koridorje z zadostno varnostno razdaljo, v hotelih, kjer bodo nameščeni tekmovalci, bo veljal poseben režim.



»Obiskovalci se sami odločajo, ali se bodo množičnih dogodkov udeležili,« je na današnji novinarski konferenci v Kranjski Gori dejal generalni sekretar prireditvenega odbora Srečko Medven. Organizator skladno s priporočili NIJZ odsvetuje obisk množičnih dogodkov vsem, ki kažejo znake obolenja, starejšim osebam in kroničnim bolnikom, saj so zaradi svojega stanja bolj dovzetni za nalezljive bolezni.



»Vabljeni so vsi, ki nimajo povišane telesne temperature, ne kašljajo, da se prepreči širitev virusa,« je dodal Medven. »Pomembno je, da pridemo v Kranjsko Goro zdravi in iz nje takšne tudi odidemo. Vsem obiskovalcem želimo, da uživajo v tekmi in uživajo v okolju, nočemo pa, da bi prišlo do prenosa virusa, ki nam dela težave pri organizaciji. Zdravstvena služba in promet bosta organizirana po posebnem režimu,« je dejal Matej Andoljšek, vodja komisije za zdravstvo pri OK pokala Vitranc .