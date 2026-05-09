V Ljubljani svetovno prvenstvo v zimskem športu z najlepšo prihodnostjo

V dvorani Zalog ta konec tedna poteka svetovno prvenstvo v krlingu skupine C, na katerem se merita tudi slovenska moška in ženska reprezentanca. V Ljubljani je tako kar 25 reprezentanc v obeh kategorijah, organizacija takšnega dogodka pa je veliko težja, kot se zdi na prvi pogled. Pogovarjali smo se z generalnim sekretarjem Krling zveze Slovenije Gregorjem Riglerjem ter njenim predsednikom Marijanom Kremžarjem, vodja moške ekipe Štefan Sever pa je povedal, zakaj je krling veliko bolj zahteven, kot se zdi na prvi pogled.

Obe slovenski ekipista v vlogi favoritov za preboj med najboljše štiri, ki bodo nato v izločilnih bojih igrali za preboj v skupino B, daljnoročni cilj pa je preboj na olimpijske igre. Moška reprezentanca je tekmovanje odprla z zmago s 15:1 proti Bosni in Hercegovini, v naslednjih dveh dneh pa sta padli tudi Ukrajina in Srbija – naši fantje so na vrhu lestvice izenačeni s favoriziranimi Angleži.